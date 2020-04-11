她抓緊限制時間外出採買　13歲女獨留家…竟遭陌生男「破門洩慾滅口」！

▲墨西哥13歲女孩在母親外出買東西後，在家中被姦殺。（圖／翻攝自opinionsonora）

記者陳亭伃／綜合報導

全美包括墨西哥都因為新冠肺炎疫情而有生活限制，沒想到卻反而讓治安出現破口。墨西哥日前傳出一起母親外出購物，留下13歲女兒在家，沒想到卻被陌生人破門性侵後殺害，母親回到家發現屋外都是警方，幾乎不敢相信裡面已經斷氣的，是出門前還在說話的女兒。

綜合外媒報導，13歲的女孩寶拉（Ana Paola）近期都與母親在墨西哥諾加利斯市的家中進行全民隔離，日前母親外出準備採買日常生活用品、辦事，將寶拉獨留在家中，不久卻接到寶拉父親的電話，表示怎樣都聯繫不上女兒，於是她趕緊回家查看。

沒想到寶拉母親剛到家，就發現屋外有許多警察，入內後發現寶拉倒臥在臥室內，滿臉都是傷，明顯遭到性侵。她崩潰表示怎樣都沒想到，出去一段時間就發生這麼恐怖的事情。根據警方調查，該名嫌犯闖進屋內將寶拉先姦後殺，手段相當殘忍。

寶拉母親難過的表示，「我女兒帶給我13年美好的時光，從現在開始她只能在天上閃耀了」，這起案件曝光後，引發許多網友震怒，發起Hashtag「#JusticiaParaAnaPaola」的活動，認為防疫期間竟然出現治安破口，政府應該了解全民隔離的情況下會發生什麼樣的問題。警方表示，目前尚未找到嫌犯，將盡可能調閱附近監視器調查。