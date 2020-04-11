流產婦被疑感染新冠肺炎　住隔離病房「慘遭醫師洩慾2天」出血慘死！

▲印度25歲女流產後被收治隔離病房等新冠肺炎篩檢，卻遭到醫師性侵。（圖／翻攝自indiaglitz）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎讓許多國家祭出限制令，對於疑似病患、高風險病患也優先給予隔離治療。然而日前在印度卻傳出一起性侵悲劇，一名25歲女子原懷有2個月身孕突流產，又出現新冠肺炎疑似症狀，於是被當地醫院收治隔離病房等待檢測，未料醫師卻多次以檢查為藉口，進出隱密的隔離病房進行性侵，導致女子最後大出血身亡。

根據《India Times》報導，印度目前正積極抑制新冠肺炎擴散，對於高風險、感染者都優先照護，比哈爾邦的加雅地區一名25歲孕婦，因為上月在外地返國後，出現了流產狀況，家人緊急將她送醫。當時醫院擔心女子可能感染新冠肺炎，於是決定先收治到隔離病房等待篩檢出爐。

未料4月1日女子進到隔離病房後，卻是地獄的開端，因為負責的醫師竟以檢查肺炎為藉口，對女子進行多次性侵。直到3日報告出爐，女子呈現陰性反應，於是同意出院返家，但女子返家之後下體仍持續出血，家人也發現她表情反應怪怪的。

爾後家人得知，女子在住院的兩天竟遭到醫師性侵，最後出血不止身亡，且院方事後更試圖想要遮掩事實。警方調出病房外監視器，發現兩名穿著醫師袍的人曾進入病房，目前已經逮捕做進一步調查。