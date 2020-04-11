非洲爆發第二波遮天蝗災！數量是上波的20倍「比病毒還可怕」

▲非洲第二波蝗災，蝗蟲數量是前一次的20倍。（圖／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

從去年到現在，非洲已有許多國家發生70年已來最嚴重的蝗災，如今第二波的蝗災再度來襲，數量大約是前一次的20倍，而且中大多是剛長大的蝗蟲，食量比成蟲來從去年到現在，非洲已有許多國家發生70年已來最嚴重的蝗災，如今第二波的蝗災再度來襲，數量大約是前一次的20倍，而且中大多是剛長大的蝗蟲。

綜合外媒報導，數十億隻的沙漠蝗蟲入侵東非大部分的地區，包括肯亞、衣索比亞、南蘇丹、吉布地、厄利垂亞、坦尚尼亞和剛果都發現蝗蟲群。由於新冠病毒關係，非洲邊境受到封鎖以及限制，若要運送物資以及農藥，會比以往來的更辛苦。聯合國糧食及農業組織表示，蝗災的爆發有可能是因為氣候變遷導致，這一波蝗災將對糧食安全，以及民眾的生計造成「前所未有的傷害」。

▲烏干達奧圖凱一棵非洲酪脂樹上停滿了蝗蟲。（圖／新華社)

烏干達（Uganda）農民阿波凱特（Yoweri Aboket）表示，大家都在討論蝗蟲的問題，「牠們比新冠病毒更具有威脅性」，一旦在農田出現，就會出現毀滅性的狀況。肯亞的農民嘗試用金屬敲打、吹口哨或是仍石頭的方法，試圖驅趕蝗蟲，但是幾乎沒有起任何作用。剛長大的蝗蟲食量比成蟲來的更大，4,000萬隻的蝗蟲就能在一天內吃掉幾萬人的糧食。

在空中噴灑農藥，是對付蝗蟲唯一有效的方法，但是烏干達軍方沒有可用的軍機，士兵只能用手動噴灑。烏干達當局表示，「由於國際貨物運輸受到干擾，無法從國外進口足夠的農藥」，而滅煌的經費估計需要400萬美元，目前也尚未湊齊。