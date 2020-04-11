美媒嗆譚德塞「稱遭台灣攻擊卻無證據」　籲川普停止資助WHO

▲譚德塞8日在記者會痛罵台灣對他進行人身攻擊。（圖／譚德塞推特）

記者蔡儀潔／綜合報導

WHO秘書長譚德塞日前稱自己3個月來受到網路攻擊，且都來自台灣。對此，美國《福斯新聞》主播塔克卡森（Tucker Carlson）近日在節目中怒嗆，譚德塞稱台灣發動網路攻擊，但他卻拿不出任何證據，「他就是一個笑話」，像是漫畫裡的丑角，美國應該停止資助WHO。

▲美國脫口秀節目Tucker Carlson Tonight。（圖／達志影像／美聯社）

塔克卡森近日在《Tucker Carlson Tonight》節目中，怒斥譚德塞，「回想起來，我們得出的結論是，在這場大流行中，沒有任何組織比WHO更徹底的羞辱自己。」

塔克卡森接著表示，WHO告訴世界，這種病毒很可能在很長一段時間內，不會人傳人；在中國囤積口罩的同一時刻，世衛組織聲稱口罩沒有幫助，且2月初仍在抱怨將病毒與病毒來源國聯繫起來的恥辱和種族主義，「譚德塞就是漫畫中的丑角，這位所謂的公共衛生官員，曾經出於政治原因掩蓋了衣索比亞的霍亂疫情……如果嘗試，您將無法挑選出更糟糕的候選人。」

塔克卡森隨後談及台灣無法加入WHO的情況，稱截至今晚，WHO拒絕幫助台灣抗擊這一流行病，這是為什麼？政治！中國大陸政府不喜歡台灣，WHO領導人按照中國的指示去做，他們讓台灣人民受苦。

對於譚德塞指稱台灣對他發動長達3個月的攻擊，卡森表示，他沒卻有為此提供任何證據，這個人就是一個笑話，而且行為又丟臉又危險，美國不該在繼續資助WHO。

▼美國總統川普與譚德塞互槓。（圖／達志影像／美聯社／記者張靖榕合成）