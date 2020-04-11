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最年輕台灣微軟總座曾是星巴克服務生　孫基康曝自學秘方

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◎採訪：周康玉
◎攝影：湯興漢、徐斌慎

文／周康玉

"Achiever（成功者）, Activator（帶動者）, Learner（學習的人）, Maximizer（極大化者）, and Competition（競爭）." 台灣微軟總經理孫基康在他的Linked-In檔案中，用上述單詞形容自己。

這些形容詞傳遞出幾個訊息：積極、自我要求和挑戰。搭上兩年前、39歲掌舵台灣微軟，成為微軟歷來最年輕總座的他，毫無違和。再往回看，孫基康27歲就擔任美商國家儀器台灣區總經理、37歲被挖角到法商施耐德電機擔任台灣區總裁，除了機運，他的人格特質讓他每每進入新領域，都能很快的步上軌道。

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在採訪對談中，他表述微軟的軟體技術與近期重點推廣任務時不疾不徐；進一步地，拋出原本沒安排的問題，他依舊泰然自若地娓娓道來，穩健應對和思緒靈活著實反應他多年來不斷跨領域的累積。

▼微軟台灣區總經理孫基康，下同。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼微軟台灣區總經理孫基康專訪。（圖／記者湯興漢攝）

接掌全球市值最大公司、高科技軟體公司的分區總經理，孫基康顯得太年輕，但孫基康比那些典型成功人士，他更多了些延伸及跨界。在此前他除了幾段軟體工程師實習的背景，最主要的工作資歷是長達17年的業務經驗。他22歲那年，還曾當過星巴克店員，工作內容正是泡咖啡、接待客人與結帳。從挨家挨戶的業務員到第一線服務生，都甘之如飴，

「對我來說，職涯跑道轉換就是成長式思維，這樣的心態一直驅動我，不管是找下個舞台或轉換跑道的一個很大的動力。」

孫基康引用微軟執行長納德拉（Satya Nadella）極力推行的成長型思維模式（growth mindset）企業文化。具體而言，他說，以往微軟是Know at all（什麼都知道），到現在漸漸轉為learn at all（什麼都要學習）。

▲▼微軟台灣區總經理孫基康專訪。（圖／記者湯興漢攝）

未來產業跟世界發展是非常多元、非常複雜的。孫基康說，就算IT專家，現下IT得跟零售業結合、跟金融業結合，這樣的know how，必須存在一個不斷學習的動力。

孫基康也分享，每天早上起床，他會看一些產業領袖或各界人士對產業及技術的演講影片，一方面理解他人觀點，實踐Satya Nadella所說的同理心，同時，這也是他從一個硬體企業管理者，跨足到軟體企業時的「自學秘方」。

孫基康談到低薪及AI時代，年輕人該如何調整自己。他說，他常跟新鮮人講，現在年輕人已沒有學習的藉口了，因為太容易得到（easy to get），就看你要不要花時間學習，還是只想花小錢玩玩遊戲。

▲▼微軟台灣區總經理孫基康專訪。（圖／記者湯興漢攝）

迎接人工智慧（AI）時代，孫基康說，現在很多產品都已經有內建AI的功能，包括最基本的excel或是word都有內建AI，他會鼓勵大家多使用、多接觸。

AI究竟會不會取代人的工作？孫基康也不諱言，會。當一個人覺得自己不用學習，常常認為「我都知道了」，就會慢慢被AI取代，因為AI在任何領域都可以做得很好。

孫基康認為，像是伴隨AI而來的大數據，就該進一步深入瞭解，得到一些洞察（insight），甚至用數據去預測未來 ，善用AI，反而讓年輕人在AI無所不在的職場更有競爭力。

▲▼微軟台灣區總經理孫基康專訪。（圖／記者湯興漢攝）

微軟將於4月16日、17日舉辦線上技術峰會，包括Satya Nadella、微軟大中華區董事長兼首席執行官Alain Crozier和微軟Azure首席技術官Mark Russinovich等都將於線上分享。這場線上技術峰會以「數位轉型加速」為主題，以微軟自身技術發展及實踐為引，從雲端應用，智慧辦公， 大數據及人工智慧，商業應用，物聯網等多元主題內容，協助企業及個人提升自身技術實力，加速數位轉型，成就智能未來。

孫基康小檔案

出生：1978年
現職：台灣微軟總經理
經歷：美商國家儀器台灣總經理、法商施耐德電機台灣區總裁
學歷：華盛頓大學電機工程學系

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