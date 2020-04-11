曾來台培訓！　衣索比亞醫師傻眼：譚德塞發言令我困惑

▲台灣協助培訓衣索比亞醫事人員。（圖／翻攝自Facebook／三軍總醫院）



中央社記者／侯姿瑩、張茗喧

世界衛生組織秘書長譚德塞指責台灣對他展開人身攻擊。不過，一位曾來台培訓的衣索比亞籍醫師說，譚德塞的發言令他困惑；就他的經驗看來，不認為台灣人會有種族歧視。

曾任衣索比亞健康衛生部長、外交部長的譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）日前在世界衛生組織（WHO）日內瓦總部的例行記者會上，公開指責台灣及外交部對他展開超過3個月的人身攻擊，包括給他冠上各種稱號，說他是黑人等，引發全球熱議。

然而，曾來台受訓的衣索比亞醫師則對台灣有不同看法。現年31歲的艾耶勒（Wondwossen Mengistie Ayele）透過通訊軟體接受《中央社》記者採訪時表示，他有看到譚德塞的發言，對此感到困惑（perplexed）。

艾耶勒說，就他在台灣2個月的經驗看來，不認為台灣人會有種族歧視，「但時間會告訴我們，這些指控是真還是假」。

來自衣索比亞南部城市阿瓦薩（Hawassa）的艾耶勒於2019年10月到12月來台參加「台灣國際醫療衛生人員訓練中心」臨床培訓課程，主要在衛生福利部台北醫院及國泰醫院接受培訓。

談到在台灣的經驗，他說，台灣民眾非常友好、很有禮貌，「我們在台灣度過很美好的時光，也學到很多」。他為此感謝台灣民眾及台灣政府。艾耶勒在台灣的研習內容著重腹腔鏡手術，他也特別向培訓期間遇到的台灣醫療人員表達深深感激。

近來2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒全球，台灣及衣索比亞都出現確診病例。艾耶勒也有關注台灣疫情發展，他說，很高興看到台灣的情況不像外界原先預期那樣嚴重。

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）



衛生福利部台北醫院一般外科主任歐亮宏受訪時表示，他曾協助訓練多名非洲籍醫師，包括甘比亞、布吉納法索等，去年也曾協助訓練一名衣索比亞的外科醫師。在他印象中，那位醫師不僅英文好、溝通無障礙，即便是已有5到10年經驗的主任級醫師，仍相當謙遜、肯學。

歐亮宏提到的這位衣索比亞外科醫師就是艾耶勒。歐亮宏說，這名醫師的一般外科手術技巧已相當純熟，主要來台學習微創手術的技術。在非洲醫師眼中，台灣醫療技術相當進步、台灣民眾也非常友善。

工作之餘，來自衣索比亞的醫師也與台灣醫師分享家鄉常見的風土病，從影片中可看到醫師進行膽囊手術時，一打開裡面全是寄生蟲。歐亮宏形容，這是民國70年代、他剛進入外科領域時才見過的疾病，現在台灣幾乎見不到，這也顯示衣索比亞正處於台灣20年前的處境，醫療資源相當匱乏。

由衛福部國際合作組委辦的台灣國際醫療衛生人員訓練中心（TIHTC）成立於2002年，主要協助各國培訓醫護人員，至今共培訓來自68國、超過1600名醫療衛生人員，其中有105名非洲籍人員來台受訓。2019年共培訓6名衣索比亞籍醫衛人員，分別為肝膽腸胃科、小兒心臟科、心臟血管外科、一般外科、心臟內科、急診醫學科。

來台參加培訓的外籍醫療人員機票費用由外交部支應，在台培訓費用、食宿則由台灣國際醫療衛生人員訓練中心負擔。