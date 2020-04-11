疫情衝擊車市！麗清3月營收年減60%「Q1營收衰退逾3成」　首季落底後盼逐步回升

▲麗清營運首季落底，有信心逐步回升。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

LED車燈模組老字號「麗清科技」（3346）公布3月合併營收為1.25億元，年減60.93%；累計2020年第一季合併營收為6.59億元，年減33.05%，營收衰退主要是受到疫情衝擊、工作天數較少，也對整體車市造成影響。但麗清強調，隨著各品牌車廠與主要客戶陸續復工復產後，部分遞延訂單已逐步出貨，營運可望於第一季落底。

麗清表示，新冠肺炎（COVID-19）疫情的延燒下，首季造成中國整體經濟放緩，衝擊新車銷售處於低迷的狀態，雖然短期影響首季整體營運的表現，但目前在手訂單不僅未接獲取消通知，甚至因汽車產業仍朝向節能減碳、電動化發展趨勢的明確帶動下，主要客戶仍加緊與麗清共同研發設計更多高階LED車燈產品，持續保持良好的訂單能見度。

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根據中國乘用車市場資訊聯席會的統計數據顯示，3月份乘用車零售銷量衰退幅度有逐周縮減，新車銷售市場緩步復甦，且觀察中國已有部分省市陸續推出購車補助、車輛置換補貼、放鬆限購指標等政策措施，預計將在4月落實生效，將有機會拉動汽車消費，刺激車市回溫。

▲LED車燈模組老字號「麗清科技」。（圖／翻攝自「麗清汽車」形象影片）

展望2020年第二季，麗清指出，目前上海廠與東莞廠的產能稼動率已拉升至90%，而占營收比重不到1%的武漢廠也已復工，隨著主要客戶持續以加班或調班增加產能因應品牌車廠的需求，同時也針對旗下LED車燈模組產品的拉貨力道逐步增溫，有信心今年營運首季落底後，從第二季開始回升。

此外，觀察品牌車廠多款新車款將於4月陸續問市，為行車安全配備升級與整體外觀設計訴求科技感等視覺效果，車燈皆應用LED結合汽車電子相關技術達到智慧化，以麗清目前在手訂單來看，LED車頭燈、車尾燈的訂單數明顯較2019年同期陸續增加，可見新車應用LED車燈滲透率提升仍明確存在。