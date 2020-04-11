「無視台灣警告」！　世衛反駁：電郵裡沒寫「人傳人」

▲世界衛生組織秘書長譚德塞指控台灣對他人身攻擊和歧視。（資料照／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美國近日批評世界衛生組織「政治化」，無視台灣去年底就曾就疫情風險對世衛的示警；世界衛生組織（WHO）則反駁，當時台灣發送的電子郵件中並未提到有「人傳人」風險。對此，中央流行疫情指揮中心回應反擊WHO「斷章取義」。

根據法新社報導，美國9日公開表示，世界衛生組織2020年1月14日公開宣稱新冠病毒疫情沒有人傳人跡象，顯示台灣的通報被排除在全球公衛系統之外，美方對此深感不安。美國總統川普更揚言，將會凍結金援世衛組織。

世衛組織10日以電郵向法新社回應，否認美方指控。世衛表示，2019年12月31日收到台灣的電郵時，內容只提到武漢地區爆發非典型肺炎，而武漢當局認為並非SARS，但「沒有提到人傳人」。

世衛還說，已經要求台灣當局表明，台灣是「如何向我們傳達他們對傳染性的疑慮」，並堅稱「我們只知道有這封電子郵件，內容沒有提到人與人之間互相傳播。」世衛聲稱，至今仍未收到台灣當局答覆。

法新社指出，台灣與世衛組織的關係早在疫情爆發前就已緊張，但過去三個月以來又進一步惡化。批評者認為，世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）太過偏向北京當局。

譚德塞先前呼籲各國領袖「勿將疫情政治化」；聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也支持譚德塞的說法，稱「現在不是批評的時候」。

對此，中央流行疫情指揮中心反擊WHO斷章取義。中央社報導，指揮中心發言人莊人祥表示，疾管署去年12月31日得知武漢發生至少7例「非典型肺炎病例」後，由於中國習慣將SARS稱為「非典型肺炎」，而SARS本身就是一種由冠狀病毒引起的人傳人疾病。疾管署基於SARS防疫經驗，立刻於當天以電子郵件通報WHO聯繫窗口。

▼疾管署長周志浩、副署長羅一鈞、莊人祥，12月31日傍晚召開記者會說明防疫因應做為。（圖／記者洪巧藍攝）



莊人祥說，由於當時疫情資訊尚未明朗，雖未在電郵中明確說出「疫情會人傳人」，但有特別提及非典型肺炎的特性，以及中國患者均隔離治療等，已經強烈暗示有人傳人風險。

莊人祥表示，由於疫情爆發時正值春節期間，有大量人口流動，特別需要警戒，因此通報世衛應高度警覺，但事後僅收到回信稱，「已將資訊轉給專家同仁」。

他說，台灣當時強烈懷疑疫情有人傳人可能，但世衛與中國疾病預防控制中心，都無法透過既有管道釐清，因此當晚6時便召開記者會，針對當天即將抵台的武漢直航班機進行檢疫，就是基於有「人傳人可能性」而進行的防疫措施。至於該封電郵，指揮中心考慮11日在記者會上公布。

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▼疾管署1月份就已派人向旅客進行衛教宣導。（圖／疾管署提供）

