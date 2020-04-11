拜登民調領先川普11％！　選民相信他「較會對抗病毒」

▲美國2020年總統大選預料將由拜登出戰川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

隨著參議員桑德斯（Bernie Sanders）宣布退選，預料美國2020總統大選將由前副總統拜登出馬挑戰川普總統的連任之路。美國有線電視新聞網（CNN）委託市調機構SSRS進行最新民調顯示，拜登的支持度大幅領先川普11個百分點。

CNN民調顯示，拜登在全美登記選民中，以53％的支持率領先川普的42％；以整體選民來看，拜登普遍較佔優勢，但美國總統大選結果並非以普選票決定，而是由特殊的選舉人團制度決定勝負。

民調顯示，選民認為拜登比川普更能勝任於處理某些關鍵議題，例如在應對冠狀病毒方面，拜登以52％比43％領先川普；醫療健保為57％比39％；幫助中產階級則為57％比38％。

在經濟議題方面，雖然川普的支持率略有下降，但仍以些微優勢領先拜登，有50％的選民認為川普能更好地處理經濟方面問題，只有46％的選民支持拜登。

由於新冠病毒疫情大流行，民主、共和兩黨的總統競選活動都已經暫停，各州也紛紛將黨內初選延後至夏季舉行。

民調指出，僅有91％的民主黨人支持拜登，但有96％的共和黨人表態力挺川普；中間選民方面，有52％表示支持拜登，40％表示支持川普。另外，拜登較或女性選民認同，有62％的女性支持拜登，32％支持川普，而川普則在男性選民中較具優勢，有51％男性支持川普，44％支持拜登。

此外，民調顯示拜登在有色人種和年輕選民中具有大幅優勢，川普的鐵桿選民則為老年族群。

美國媒體引述知情人士的說法，隨著美國疫情越演越烈，川普不斷在記者會中攻擊州長，與媒體、公衛專家唱反調，反而得罪選民，令共和黨對他憂心忡忡。官員認為川普親自主持防疫記者會對選情不利，恐怕影響連任。

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