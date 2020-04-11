台股單周狂漲5.11%站上萬點！　四項指標主導後市動向

▲ 台股本周站上萬點大關，個股輪流反彈。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

台股本周站上萬點大關，根據證交所統計，昨（10）日加權指數收盤為10,157.61點，較上週五（4月1日）的9,663.63點上漲493.98點，漲幅約為5.11%。

富蘭克林華美投信認為，受確診疫情趨緩與新藥物擴產好消息帶動，台股投資信心回籠，走勢持續反彈向上，針對疫情發展下的宅經濟帶動相關產業，建議分批逢低持續佈局。

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富蘭克林華美投信指出，台股跟隨美國股市在三月修正後，大盤走勢漸漸回穩。目前可以觀察三個面向，一是確診人數是否穩定，逐漸開始下降，二則為新藥研發成功，恢復經濟商業活動，最後即是歐美財政支出與寬鬆貨幣政策何時開始生效，發揮對經濟支撐力道；三大指標將持續主導後續市場方向與變化。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸認為，短線投資氣氛偏向樂觀，但也不排除因國際新冠疫情變化影響經濟數據發布後，股市可能又見一波修正，不過，若就目前資金面而言，市場賣壓去除、加上國際油價回穩，對股市表現出現有利支撐，展望未來則應再觀察六月新冠疫情若漸見消失，則下半年股市回歸基本面機會較大。

▲ 國際油價也是後續觀察指標。（圖／路透）

郭修伸分析，全球這波突然修正，除了疫情之外，國際資金面快速抽離，也因與國際油價大跌有關連，目前觀察國際油價是否可以止跌回穩，繼續向上；否則，因過低的國際油價也會造成如中東主權基金於各國抽離資金，則可能讓股價波動幅度再度增加。

富蘭克林華美投信認為，目前台灣對新冠疫情控制狀況較佳，加上市場消息偏正面，目前吉利德公司宣布將新藥「瑞德西韋」積極擴產，預估到10月產量至50萬，年底可達100萬，此也對治療病患有幫助，故也建議從這次疫情尋找受惠的商機，相關宅經濟的投資標的，應可逢低分批進場。

針對對這類的受惠標的，郭修伸分析，現階段受制於居家上班、異地辦公的需求帶動投資方向，例如伺服器、主機/筆記型電腦、網路購物、宅配物流、遊戲軟體、影音傳輸（串流音樂/影片）、虛擬實境（AR/VR）等都具商機，建議適度分批逢低承接，而非電子族群部分則也看好如核心消費、自動化設備與醫療器材等，亦可分批布局，並掌握疫情相關之表現機會。