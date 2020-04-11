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疫情下股債第3季現「築底」曙光？　投資人可看4關鍵指標

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▲投資，金錢，財經，經濟，鈔票，賺錢，財富，理財。（圖／記者張一中攝）

▲疫情衝擊全球經濟表現，中信銀認為今年第3季築底成功或失敗，取決於4個關鍵變數。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）全球大流行，未知恐懼與海量資金相互對沖，風險性資產波動急遽攀升。展望後市，中信銀行分析，今（2020）年第2季股市波動可能居高不下，歐美確診人數持續上升、經濟數據疲弱、企業獲利下修、受疫情影響的產業違約潮等，伴隨各國政府、央行不斷加碼救助，風險性資產有機會呈現震盪築底。

中信銀行指出，今年第3季築底成功或失敗，取決於4個關鍵變數，首先是疫情是否趨緩；第二，中國大陸復工後，是否爆發二次感染；第三，金融市場流動性是否惡化；第四，企業是否發生連鎖信用違約。以中期配置而言，中信銀行建議重新平衡股債配置，藉由多元配置，做好下檔風險防範。

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在疫情爆發之前，市場普遍認為今年全球景氣最壞落在第1季，自3月義大利出現嚴重防疫破口，肺炎確診人數快速攀升，以及世界衛生組織（WHO）在3月11日宣布新型冠狀病毒全球大流行（pandemic）後，研究調查機構紛紛將全球景氣落底時間往後推遲，預期隨著歐美政府加大防疫力道，疫情在今年第2季見到高峰後便會滑落，全球景氣同時也將落底。

中信銀行認為，若中國大陸完全復工與解除封城令後，未再發生二度爆發或停工，中國大陸的內需動能有望在今年第3季回升遞補歐美需求，加快全球製造業生產活動，倘若歐美需求隨疫情失控而持續惡化，全球經濟落底時間勢必往後遞延。

過去一個月，全球政府及央行將一連串的貨幣與財政政策由政府直接挹注到實體經濟，加快資金傳遞效率。美國聯準會（Fed）貨幣政策與2008年金融海嘯最大的不同在於，2008年意圖拯救瀕臨崩潰的華爾街，今年則面臨全球經濟成長懸崖式墜落，企業現金流面臨斷炊疑慮，導致公司債信用利差大幅攀升，聯準會除了增強金融市場流動性以外，更聯合財政部成立中小企業直接貸款計畫，直接融資給中小型企業。疫情重創全球經濟，但聯準會的無上限QE、諸多貸款計畫與美國政府將推行的2兆美元刺激方案，預計帶給經濟正向助益。

另在歐美疫情攀向高峰前，風險性資產大概率仍是震盪，中信銀行建議，在投資策略上，股市可著重受疫情干擾較少的市場，如公用事業與防疫概念的健護類股，同時留意高收益債券違約率攀升風險，擁有強健資產負債表的企業債才能享有低波動與高回復力。

至於債券市場策略首重優質息收，亞洲投資級債券與美洲投資級債券較符合；匯市策略，美元隨著全球央行同步寬鬆形成支撐，搭配疫情未見和緩前的避險需求，預料美元高檔強勢格局得以延續，以中期配置來看，中信銀行建議重新平衡股債配置，並藉由多元配置，做好下檔風險防範。

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