【黃寶慧】慧眼看天下／川普槓WHO　美四航母染疫本周最慘　獨訪安倍特別顧問

新聞節目中心／綜合報導

美國成為新冠肺炎疫情重災區，四艘航空母艦陸續出現確診者，全球都在關注；總統川普7日指責世界衛生組織（WHO）對於疫情的反應慢半拍，才會讓全球搞砸防疫，更揚言考慮要中斷對WHO的金援，WHO秘書長譚德塞8日在記者會火大回嗆，要美國不要把疫情政治化；氣急敗壞的譚德塞還在記者會中點名台灣，指稱自己最近三個月受到來自台灣的人身攻擊，甚至還收到死亡威脅，引發全球熱議。另外，為遏止新冠肺炎疫情，日本7日對東京、大阪、福岡等七大行政區，發布為期一個月的緊急事態，過往人擠人的東京街頭如今人潮不再；實際上，在發布緊急事態之前，日本政府審慎以對，就怕會衝擊經濟，一度陷入公不公布的兩難。《慧眼看天下》第93集，就越洋獨家視訊專訪到日本內閣官房參與、也是首相安倍晉三的內閣特別顧問谷口智彥教授（Tomohiko Taniguchi），向主持人黃寶慧揭露安倍政府宣布緊急事態的決策轉折，以及東奧延期的關鍵祕辛。



▲《慧眼看天下》主持人黃寶慧，越洋與日本首相安倍晉三內閣特別顧問谷口智彥教授獨家視訊連線。

全歐洲最慘! 西班牙二度延長封城

歐洲疫情持續，重災區之一的西班牙，確診病例突破14萬，成為全球確診人數第2多的國家，西班牙總理宣布，全國緊急狀態再延長兩周。至於義大利，新增確診數逐漸放緩，顯示先前實施的限制措施已開始奏效；不過疫情卻在英國大爆發，日前確診的首相強森，因為連日高燒不退，還一度轉入加護病房，雖然官方強調病情穩定，但強森能否繼續領導英國，已經引發外界質疑。英國上下人心惶惶，英國女王伊莉莎白二世，罕見發表全國演說，感謝民眾配合禁足令，也不忘信心喊話，呼籲大家共體時艱，相信英國最終將會戰勝疫情。

▼英國首相強森（Boris Johnson）確診新冠肺炎，病情一度不樂觀，轉入加護病房。（圖／達志影像／美聯社）

印尼確診激增 齋戒月返鄉潮成考驗

新冠肺炎衝擊下，印尼成為受創最嚴重的亞洲新興市場之一，首都雅加達進入緊急狀態，經濟活動停擺，加上齋戒月將至、各地封城傳言不斷，開齋節的返鄉潮提前，超過萬人從雅加達返鄉，印尼當局已經開始管制交通、限制人流，也要求民眾外出必須戴口罩；為了防止疫情擴散，其它亞洲國家像是馬來西亞東馬兩州政府，就禁止主辦今年的齋戒月市集，泰國旅遊勝地蘇梅島也宣布「封島」到月底；不過全球第一個因新冠肺炎封城的武漢，歷經76天後，在8日正式解除封城，民眾都興奮準備恢復正常生活，但現在有專家推估，當地至少還有1到2萬名無症狀感染者，會不會爆發第二波疫情，仍存在變數。

▼為防範新冠肺炎，工作人員身著防護服在印尼街頭噴灑消毒劑。（圖／路透）

國際發光! 台防疫故事登多國媒體

2019新型冠狀病毒去年底開始爆發，短短3個多月已經遍及全球，台灣全心致力於控制疫情以及分配防疫物資，抗疫繳出漂亮成績單，日前台灣也宣布捐贈1千萬片口罩，協助全球對抗新冠病毒，美國國務卿龐培歐就親自推文感謝台灣，是艱難時刻真正的朋友，更是抗疫世界典範；日本首相安倍晉三的內閣特別顧問谷口智彥教授，接受慧眼看天下獨家專訪，也特別提到台灣防疫表現亮眼。原先有研究預測，台灣疫情可能會是全球第2慘，不過台灣用行動打破外界的不看好，成功的防疫故事也登上多國媒體，在國際發光。

▼日本首相安倍晉三轉發總統蔡英文推特向台灣致謝。（圖／翻攝自安倍晉三推特）

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東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出，敬請鎖定。