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安倍流「布口罩防疫」竟要466億！台裔議員質疑：真的能阻擋病毒？

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▲日本首相安倍晉三。（圖／路透）

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本疫情全面升溫，首相安倍晉三為有效抑制疫情擴大，1日宣布將發放每戶2片布口罩，但當時就有網友們質疑布口罩在防疫上的效果，沒想到現在更傳出，這項不知成效如何的「布口罩政策」預算竟高達466億日幣（約為新台幣128億），讓不少人痛批政府浪費錢。對此，官方長官菅義偉表示，「如果口罩能夠重複清洗使用超過20遍，那就能減少20億片拋棄式口罩的消耗。」台裔的日本議員蓮舫則跳出來反駁，民眾在乎的不是經濟上的成效，而是布口罩是否真的能阻擋病毒。

▲▼日本民進黨黨魁蓮舫。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本台裔混血議員蓮舫。（圖／達志影像／美聯社）

根據日媒報導，對於「每戶2片布口罩」的防疫政策，日本官房長官菅義偉表示，「如果民眾能夠重複清洗使用超過20次的話，就可以抑制全國20億片外科口罩的消費。這可是平常日本口罩4到5個月的需求量。」現任立憲民主黨參議院國會對策委員長、參議院議員的台日混血政治人物蓮舫質疑，「我想知道的不是布口罩在經濟層面上的效果，而是布口罩是否真的能夠阻擋病菌。另外，如果家人間要交互使用的話，只使用一般洗劑真的能清洗乾淨嗎？」

據了解，安倍政府在這項「布口罩」防疫政策上就編列了466億日幣（約為新台幣128億）的預算，許多人痛批政府根本是在浪費錢。社民黨黨主席福島瑞穗說，政府要是有466億，還不如拿來幫助貧困民眾的生活、支援遊民，更有意義。

對此，網友也提到，「與其發放布口罩，不如發放現金補助」、「一家超過兩個人怎麼辦？交互使用不是更危險嗎」、「根本就在浪費納稅人的錢」等。

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