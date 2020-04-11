台灣微軟總座孫基康三路並進拚AI落地台灣　台積電、台達電都成為他客戶　

◎採訪：周康玉

◎攝影：湯興漢、徐斌慎

文／周康玉

「我們在解決fundamentally（基礎上地）資料問題，微軟在這塊經驗比較豐富...。」台灣微軟總經理孫基康經常在公開場合，用最簡易的語言，解釋微軟在人工智慧（AI）時代中所扮演各種關鍵角色。

迎接AI，微軟從兩面向著手。一方面是工程面向（Engineering），像是前（2018）年1月成立AI研發中心，去年9月又進一步擴建至700坪，當時已百人規模，未來陸續招募新血達200人編制，是微軟AI中心的大腦。

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另一方面是生態系拓展，微軟從產、官、學界橫向結盟，從產業應用/落地（Vertical）、人才培育（Talent）、解決方案（Solution）三大面向從推動AI在政府單位、各個企業的落地，包括經濟部水利署、台積電、台達電、遠傳電信、凱基銀行、技嘉電腦、阿瘦皮鞋、中國醫藥大學附設醫院等，各產業的指標企業都已導入微軟AI解決方案。

這兩面向兩者是互補的，孫基康強調，再加上和政大合作的AI商學院，為企業的管理層注入AI血液和改造腦袋，進一步影響企業文化，三路並進。

▼微軟台灣區總經理孫基康專訪，下同。（圖／記者湯興漢攝）

孫基康接受《ETtoday新聞雲》專訪時，語帶興奮地說，想像這世界，所有東西都在被數位化（digitalize），包括任何使用者體驗、與客人互動、產品或服務交易等；想像每一個產業、每家公司都要變成一個數位化公司。微軟的使命，就是透過技術跟平台去授權、賦予自主（empower）每一個企業去做轉型。

原本在去年4月的AI Solution Day時，微軟目標要在2019年底達到100個AI產業解決方案，孫基康在去年底透露：「這半年進度還不錯，透過微軟落實AI的解決方案已遠超過100個，因此我們不再數了，直接把AI 100的目標改為AI infinity，這個創新還會持續的發生和發酵。」

回顧這一年半以來，微軟和客戶密切合作下，成就了哪些AI應用？孫基康一一點名，目前involve（涉入）的公司跟產業越來越多元，不管是阿瘦皮鞋－－一個超過65年的零售業，抑或台達電－－自動化和節能的領導品牌；甚至筆電的領導品牌技嘉，這些都是台灣典範企業。

台達電把微軟AI技術應用於風扇與機器手臂的製造，取代人工檢測，縮短驗測時間、降低出錯率，有效節省品質控管成本。阿瘦皮鞋用微軟Power BI作為AI整合店頭POS會員數據、個人動態足壓資訊、Online Store銷售資訊與數位足跡，客戶購物行為等數據資料，輔助營業精準決策。

技嘉推出第一台搭載AI的效能筆電 ，能偵測使用者正在執行的程式或是遊戲，經由機器學習給予最佳化的系統設定，包含CPU、GPU及系統風扇等。中國醫藥大學附設醫院與微軟研究院合作開發醫藥知識圖譜，協助導入藥物研發。

在導入微軟AI解決方案的前100個梯隊中，除了上述大型產業龍頭，更有不少以演算法或AI技術起家的當紅新創加入，包括洞見科技、愛酷智能科技、KEYPO大數據關鍵引擎等，顯見微軟在新科技浪潮下屹立不搖。

從生態系面向，微軟又將產業應用切分為三類，智慧製造、智慧醫療和智慧零售。孫基康進一步分析，這三個產業在台灣都是非常有潛力的。微軟的合作夥伴能如此多樣化，凸顯微軟對客戶的傾聽及契合度，一名高階軟體工程師這樣說。

孫基康認為，以台灣歷史來看，製造業是強項。加上近兩年受到中美貿易戰影響，製造業大量回流，絕對是一個很大的機會，這些台商離開台灣30年，現在回來一定要有些不同做法，是轉型和導入智慧化與AI化的一個機會。

智慧醫療部分，孫基康說，台灣的醫療走在非常前面，醫療體系的品質效率、數據完整度等，不僅在大中華區，在全球都是非常有價值的，未來在智慧醫院或新藥發現等，都會有滿好的發酵。

「每個產業都可以滿快看到AI的效果。」孫基康說，想要數位轉型，要從商業價值先定義，進而看做什麼樣的題目，大致可分成四塊：怎麼用AI更了解客戶、怎麼用AI去engage（賦能）你的員工、怎麼去最佳化你的營運、怎麼讓你的產品和服務去做轉型，「各行各業都能用這四個層面去思考」他強調。

然而，一旦深入AI話題，孫基康又化身為小老師，盡量讓我們不會腦袋太沉重。他舉例，其實AI早就存在，比如說微軟的office365，已經有50%-60%的AI技術在裡面。甚至，早在20年前的Word當中的「檢查拼字和文法」功能，就已經AI化了

「透過這麼小的功能，AI早已嵌入你我生活中」孫基康說，所以第一步他要鼓勵企業領導人，如果找不到數據科學家，或沒有辦法花大錢累積數據，就先熟悉你每天在使用的產品，導入AI功能去使用它，就會看到自己的商業價值。

孫基康小檔案

出生：1978年

現職：台灣微軟總經理

經歷：美商國家儀器台灣總經理、法商施耐德電機台灣區總裁

學歷：華盛頓大學電機工程學系

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