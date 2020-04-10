她蟬聯「富比士」最年輕富翁　發一則文就能買豪宅！

▲凱莉珍娜成功蟬聯最年輕的億萬富翁。（圖／Forbes網頁）

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美國商業雜誌《富比士》（Forbes）近日公布了最新全球富豪榜，美國名媛卡戴珊（Kardashian）家族的22歲小妹凱莉珍娜（KylieJenner），蟬聯最年輕的億萬富翁，身家達10億美元（約台幣300億元）。

凱莉珍娜雖然年紀輕輕，但非常有生意頭腦，她利用自己的社交媒體影響力創立自家美妝品牌，經營得有聲有色！根據英國媒體《Mail Online》報導，身兼藝人、模特兒、社交名媛、時尚設計師和商人身份的她，是金卡戴珊同母異父的妹妹，她除了和姊姊坎達兒珍娜（Kendall Jenner）一起推出自有品牌KENDALL +KYLIE外，還擁有個人的美妝品牌Kylie Cosmetics，運用自己超大的社交媒體影響力，賺進大筆鈔票。

凱莉珍娜在IG發布一則費貼文就可賺到126萬美元。（圖／Kylie Jenner IG）

凱莉珍娜去年就以21歲的年紀，擊敗臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）的紀錄，成為有史以來最年輕的億萬富豪，朱克伯格上榜時年僅23歲。當時她被外界質疑不是白手起家，認為凱莉珍娜是靠家族名氣，但她曾在接受訪問時談及如何將創立的美妝品牌變成一間市值數十億美元的企業，並透露父母在她15歲時就切斷經濟來源。《富比士》也出面說明，表示凱莉雖然受益於明星家族，但所獲得的財富不是繼承家族企業，而是自己創立的化妝品牌。

十分有生意頭腦的她，去年11月以6億美元（約台幣18億元）將品牌的51%股權賣給知名化妝品公司Coty Inc.，自己保留49%股權，而在美國青少年間享有超高人氣的她，IG追蹤人數更是超過1.6億，凱莉珍娜光是發布一則付費貼文，就可輕鬆進帳126萬美元（約台幣3700萬元），真的是1分鐘上下，就能買下一棟豪宅。

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