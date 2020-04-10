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美國為防疫行宵禁…警方竟播《國定殺戮日》警報聲！　民眾全嚇瘋「急衝回家鎖門」

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記者劉宛欣／綜合報導

新冠肺炎肆虐全球，美國確診人數突破46萬、死亡數1萬6千更是高居世界最多，其中路易斯安那州為了防堵疫情，實施了宵禁，警察也在晚間巡邏時播放音樂提醒，沒想到卻因為選播了電影《國定殺戮日》的警報聲，嚇死一大票民眾，也在網路上引起了熱議。

▲美國,紐約,中央公園,野戰醫院,新冠肺炎。（圖／路透）

▲美國疫情相當嚴重。（圖／路透）

在2013年上映的電影《國定殺戮日》，講述美國政府宣布每年有一天，開放讓人民宣洩，在警報響起之後，12小時內允許所有犯罪行為，包括殺人、搶劫，此外，沒有加入殺戮活動的人還必須要想辦法存活。也因此，在聲音播放後，引起了民眾的恐慌，嚇得在家裡緊鎖大門，得知是警方的警報聲後紛紛批評是不當的行為。

《國定殺戮日》。（圖／《國定殺戮日》劇照）

▲《國定殺戮日》講述美國政府每年有一天允許犯罪行為。（圖／《國定殺戮日》劇照）

對此，警察局長Jimmy Broussard發布了聲明致歉，表示並不知道這個聲音是《國定殺戮日》的警報，並承諾未來不會再使用。網友紛紛表示「超恐怖的OMG」、「敢隨便出門我就宰了你的概念」、「這應該會嚇死一些愛跑外面的人」、「感覺是故意的但好好笑」。

▲路易斯安那州宵禁警報聲。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透社許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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