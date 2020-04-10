疫情衝擊！15家上市櫃金控首季賺868億　2家罕見「盈轉虧」

▲15家上市櫃金控公布3月份獲利，其中有4家金控單月呈現虧損態勢。（圖／記者紀佳妘、吳靜君製表，點圖可放大）

記者紀佳妘／台北報導

上市櫃15家金控3月獲利今（10）日全數出爐，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情重創金融市場，15家金控3月單月稅後純益137.83億元，今年第1季稅後純益868.15億元，其中富邦金3月獲利81.24億元，累計前3月稅後淨利229.43億元，每股稅後盈餘（EPS）2.24元，位居金控單月獲利、累計第1季稅後淨利及每股獲利三冠王。

觀察金控獲利表現，富邦金以每股稅後盈餘2.24元，穩居金控每股獲利王，緊追在後的是國泰金（1.72元），排名第三的則是中信金（0.65元），名列第四的是新光金（0.53元），至於第五名則是玉山金（0.39元）；至於今年首季獲利表現，富邦金累計前3月稅後淨利229.4億元，勇奪冠軍寶座，而開發金、華南金則呈現稅後淨損。

請繼續往下閱讀...

國泰金控3月稅後盈餘44.6億元，累計前3月稅後盈餘達228.8億元，每股稅後盈餘1.72元，其中國泰人壽因實現股票及債券資本利得減少，單月稅後淨利只有20.8億元，而國泰世華銀行獲利穩健成長，以及投資收益成長，單月稅後淨利22.7億元，表現優於2月。

富邦金控公布3月自結獲利，3月稅後淨利81.24億元，累計今年前3月稅後淨利229.43億元，每股盈餘2.24元，位居金控單月獲利、累計第1季稅後淨利及每股獲利三冠王，其中富邦人壽在投資績效亮眼下，累計前3月稅後淨利160.64億元，較去年同期大幅成長424%，而北富銀則因市場波動影響金融操作表現，核心收益包括淨利息收益與手續費收入維持穩健，累計前3月稅後淨利41.28億元。

中信金3月稅後純益36.04億元，累計第1季稅後純益127.46億元，EPS0.65元，首季獲利年增15%。中信金旗下子公司中信銀除了信用卡消費金額衰退外，其他核心業務穩健，第1季獲利34.84億元，年增8%，而台灣人壽則受惠於債券殖利率走低及美元升值，投資收益有不錯表現，首季賺42.32億元，年增53%。

台新金控3月自結稅後虧損1.45億元，每股稅後盈餘為0.20元，主要是疫情在全球擴散，動盪各主要金融市場，導致投資收益下滑，其中台新銀行3月稅後盈餘2.73億元，核心業務淨利息收入及手續費收入相對穩定，但受疫情影響，致投資收益減少；台新證券3月稅後虧損3.81億元，由於受疫情影響，增提營業證券評價損失，整體獲利衰退，但本月台灣證券市場成交日均量增大，使得淨手續費收入增加且經紀市占率持續增加。

新光金控3月自結獲利，單月稅後盈餘5.71億元，其中新光人壽3月獲利因市場波動劇烈，衰退至5.1億元，元富證券也在3月虧損下，首季獲利轉盈為虧，稅後淨損3.49億元，主要是投資評價損失所致，但整體來看，新光金首季稅後盈餘66.96億元，較去年同期成長2成，每股稅後盈餘達0.53元。

另在4大公股金控當中，兆豐金向來是公股金控獲利王，但從兆豐金所公布的獲利來看，卻罕見出現虧損，3月稅後淨損為15.65億元，累計前3月稅後純益萎縮至19.29億元，每股稅後純益為0.14元。

兆豐金表示，這次主要是兆豐銀行稅後虧損17.93億元，由於3月全球股債市重挫，銀行有極大的股票投資部位，進而產生評價損失，不過股票投資的未實現評價損失，隨著股價回升時，可望逐步回來，但仍需要一段時間。

除了這次單月虧損外，先前出現虧損則是在2016年8月兆豐銀美國紐約分行因洗錢防制挨罰1.8億美元，當時兆豐金單月虧損30多億元，另一次則是2008年9月金融海嘯、雷曼兄弟破產，當時兆豐金單月出現73.61億元的稅後淨損。