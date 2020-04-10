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「錢」進新南向！　國泰世華銀等了6年獲准升格分行

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▲▼國泰世華銀行,國泰金控,國泰。（圖／資料照）

▲國泰金旗下國泰世華銀行緬甸辦事處獲准升格分行，也是今年唯二升格分行的金融業者。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

國泰金控旗下國泰世華銀行今（10）日表示，2014年9月於緬甸設立辦事處，緬甸央行於2019年11月公告開放第三輪外資銀行執照申請後，便積極整合行內資源，充分準備各項申請資料，於2020年1月遞交申請資料，並成功在2020年4月成為國內4家申請執照中，唯二成功獲准升格分行的金融業者。

國泰世華銀行指出，依照緬甸央行規定，外資分行僅能從事企金業務，不得從事消金業務，因此初期的客群將以當地台資企業、大型企業、外資企業、金融同業為優先，並提供聯貸、專案融資、貿易融資等授信產品及服務，透過慎選目標產業，逐步建立客群基礎，朝當地最佳外資銀行的目標邁進。

請繼續往下閱讀...

另依照緬甸央行規定，應於9個月內完成籌備，如今受到新冠肺炎疫情影響，各國皆拒絕外籍人士入境，國泰世華銀行表示，將透過已在緬甸的主管及員工，輔以總行單位藉由遠端科技設備的支援，儘快完成各項準備工作，於時限內完成籌備工作。

國泰世華銀行也提及，該行除了具備國泰金控旗下人壽、產險、證券、投信等完整資源，在大中華及東南亞11個國家地區共擁有67個海外營業據點，布局相對完整且具有良好的管理機制，加上深耕緬甸多年，熟悉當地市場，已對當地數個大型企業提供金融服務及合作，備受市場肯定，相信為雀屏中選的原因之一。

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