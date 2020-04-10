美眾院提案凍結金援WHO　法案內容出現「中華民國」

記者柯沛辰／綜合報導

新冠肺炎疫情全球延燒，意外讓世界衛生組織（WHO）成為政治角力的新戰場。美國共和黨眾議員瑞森紹爾（Guy Reschenthaler）7日正式提案，要求美國政府凍結援助WHO的資金。特別的是，提案內容罕見提及中華民國，也與中華人民共和國並列。

美國國會官網可見，瑞森紹爾在H.RES.917法案內容寫道，「2019年12月31日，中華民國（Republic of China）警告世界衛生組織，COVID-19可能會人傳人，但世衛無視他們的警告，只為了不冒犯中華人民共和國（People's Republic of China）。」

▲法案內容出現「中華民國」。（圖／翻攝自美國國會官網）

提案批評，世界衛生組織2020年1月14日在推特上寫道：「中國當局進行初步調查，未發現人與人傳播的明確證據」。同年1月下旬，世衛秘書長譚德塞（ Tedros Adhanom Ghebreyesus ）甚至表示「我對中國公開透明的承諾毫不懷疑」、「WHO不建議限制貿易與人員流動。」

瑞森紹爾認為，美國1948年6月21日加入WHO後，佔了成員國捐款的22%，但WHO卻協助中華人民共和國隱匿疫情，導致上萬美國公民喪命，「美國人辛苦賺來的稅金，被用來宣傳謊言，或隱藏可能挽救生命的訊息，這是不對的，WHO要為自己的過失和欺騙負責。」

▲WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

提案建議，在秘書長譚德塞下台、WHO內部成立國際委員會調查真相以前，停止美國對WHO的金援。如果法案若通過，美國政府將扣留提供給世界衛生組織的資金，直到WHO作出上述表示為止。

罕見的是，這份法案內容提及中華民國，目前已有21名眾議員簽名連署。

▲提案全文。（圖／翻攝自美國國會官網）