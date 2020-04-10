南韓網友罵爆譚德塞！　強力聲援：台灣才是有資格「對WHO大聲」的國家

▲南韓網友也罵翻譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會上公開點名台灣，並且聲稱台灣對他發表人身攻擊與種族歧視言論，引發全球網友的輿論大戰。有PTT鄉民翻譯了南韓Naver網友的看法，不僅同樣罵爆譚德塞，甚至強力聲援台灣才是有資格對WHO大聲的國家。

根據PTT鄉民paradise5566翻譯南韓Naver網友討論的內容指出，「想想因你而死的人們吧，罵你都覺得白費力氣，中國的稻草人（意指傀儡）啊」、「這傢伙可是直到3月初還在主張請允許掌櫃（對中國人的歧視稱呼）入境與貿易的傢伙啊，死100遍1000遍都還便宜他了」、「當然是WHO錯了。2000萬以上的人口數，國民所得也是相對地高，又有強大的軍隊的國家，竟然不讓他們加入，這樣的組織才是問題的根源」、「WHO秘書長到底是誰？好像中國的發言人」、「你的種族不是問題，是你人有問題才會這樣的。『人』種歧視」。

▲南韓也是新冠肺炎疫情重災區之一，對於譚德塞的表現也不太能夠諒解。（圖／路透）

「覺得台灣好欺負嗎，竟然那樣子！人們又不是笨蛋，那人看來不知道自己為何被罵呢！你一直說『沒必要封鎖中國』、『不危險』不是嗎？就憑你害全世界的人陷入險境！希望你閉嘴為你的罪行付出代價！全世界的人同心協力收拾這人吧！」

「那位譚德塞秘書長在世界性的衛生組織，應該是史無前例無能的秘書長吧。不管從世界上哪裡來看，如此大聲嚷嚷的立場好像都不對，真是做賊的喊捉賊呢，在世界組織的秘書長位子上的話，至少也該做出配得上本人的位子的行動與發言不是嗎，譚德塞大人？我過去對那樣的組織之類的毫不關心，但是這次您的言詞與行動明顯太引人注目，看了覺得很... ...區區一個大媽來看也是這樣，應該要承認本人的失誤程度，領導、指點大家吧..可是不管怎麼看，都很明顯可以看到，世界衛生組織的地位大大地削減了呢」。

▲南韓網友認為，台灣的防疫表現最有資格對WHO大聲。（圖／記者嚴云岑攝）

「台灣才是有資格跟WHO大聲的國家沒錯，對著世界都有資格驕傲起來，自我吹噓的問題是我們國家比較嚴重，好擔心。即便中國是（台灣的）第一大出口國也不管，徹底地封鎖邊境，從初期開始強力地防疫，300名確診者中6名死亡，是很了不起的國家。可是我們國家產生了1萬名以上確診，200名以上死亡，政府還出來自我吹噓，令人無法不擔心。結果是依賴醫療人員的犧牲與國民的思慮，什麼都不做的政府高官大人們正在自我吹噓，叫人怎麼不擔心？」

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