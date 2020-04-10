外送國家隊來了！經濟部：五家平台免上架費、抽成降為15%

▲經濟部。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊我內需型產業，經濟部今（10）日公佈第一波外送國家隊名單，共有五家業者入選，分別為cutaway、有無外送、foodomo、inline及全球快遞；五家業者均提供「免上架費」、「降低抽成費用至15%」優惠方案。

經濟部商業司長李鎂表示，經濟部已協調國內外送平台業者，將由政府補助餐飲業者使用外送服務，直接省上限15,000元的服務費用，以利餐飲業者增加外送銷售管道，共同渡過疫情難關。

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依據經濟部篩選，並將計價、抽成、服務內容公告，已評選出符合資格的外送平台，讓餐飲業者方便選擇合作方案。今日公告五家外送業者名單為賽米資訊股份有限公司（cutaway）、有無科技股份有限公司（有無外送）、專聯科技股份有限公司（foodomo）、樂排股份有限公司（inline）及全球快遞股份有限公司。

李鎂表示，外送國家隊三家為本土業者，二家為本土與外資合作業者，均提出免上架費、降低抽成費用至15%之優惠方案，外送國家隊將攜手台灣餐飲業者，透過外送服務方式，提升餐飲業營收。餐飲業者只要與公告的外送業者簽訂外送合約、導入外送，即符合補助條件。

經濟部表示，原本餐飲業者要使用外送平台服務，需付「簽約金及外送相關費用」給外送平台，現在有了補助以後，餐飲業者使用外送服務，直接省上限15,000元的服務費用，未來外送平台再跟經濟部請款，省下餐飲業者請款的麻煩，讓補助直接回饋在餐飲業者身上，以利於疫情期間增加外送銷售管道。