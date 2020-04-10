群聯3月營收逆勢創歷史高　保守看待Q2

▲群聯董事長潘健成。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

快閃記憶體控制晶片廠群聯（8299）今日表示，針對疫情帶來影響，短期受惠遠距上班和宅經濟需求，將帶動儲存設備需求，然而整體仍須密切觀察全球復工情況和疫情控制，對第二季看法保留。

群聯3月營收55.39億元，月增38.4%，年增近70%，刷新單月歷史新高；累計至3月份營收達128.67億元，年增率38%，創下單季歷史次高。

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群聯表示，在新冠肺炎 (COVID-19) 影響下，雖然中國與歐美地區陸續調整防疫佈署，但因疫情蔓延時間差異，且全球客戶陸續補貨避免斷炊，第一季表現亮眼。

針對疫情，群聯針對儲存產業有四個階段觀察。

第一階段（3月中前），因中國封城及停工影響，NAND儲存供應停擺，台廠反而迎轉單，市占趁勢拉高。

第二階段（3月中後），雖然中國開始逐漸復工，疫情延燒到歐美，歐美開始封城及停工，然而，中國NAND儲存應用需求回升，可填補因歐美封城或停工的影響。

第三階段（4月中後），世界受疫情影響之國家及區域維持封城、停工、或在家上班等狀況，讓NB、電競、雲端伺服器等宅經濟需求維持緩步上升，再加上因疫情衍生的醫療設備儲存需求，減輕因整體消費市場及經濟放緩導致的儲存需求低迷情況。然而第2季營收消長，端看疫情控制速度及全球復工情況，群聯持保留態度且不排除營收受疫情影響的可能。

第四階段（待全球經濟逐步回復正軌）， 因疫情導致的延遲消費，有機會在疫情獲得控制及各國逐步復工等狀況後，發生短期的急消費，帶動一波的儲存需求成長。而整體NAND儲存需求也將在全球經濟活動恢復正常後，回到正常軌道。