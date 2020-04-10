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受惠防疫商機！盛弘首季營收年增10.83%　轉投資敏成熔噴不織布產能全開

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▲盛弘,敏盛,躍獅,智慧藥局,陳美孜。（圖／躍獅提供）

▲盛弘醫藥旗下躍獅智慧藥局。（圖／躍獅提供）

記者姚惠茹／台北報導

盛弘醫藥（8403）今（10）日公告3月合併營收3.3億元，年增25.11%；累計首季合併營收8.4億元，年增10.83%。盛弘指出，今年初以來，全球受新冠肺炎疫情肆虐，盛弘身為醫療集團，全力配合政府政策共同抗疫，帶動首季營收穩定成長。

盛弘表示，轉投資公司敏成（4431）在本次疫情中協助政府防疫貢獻卓著，自年初配合政府供應國內受徵用口罩廠，不但婉拒外國口罩廠包線，並暫停生產其他高價產品，全力增產使用於口罩內層吸附病菌及有害物質的熔噴不織布，因應政府4月1起「每日2,000萬片口罩」政策，敏成再將日產能自5噸拉升至7噸。

請繼續往下閱讀...

盛弘指出，為體恤臨床第一線醫療人員的辛勞，盛弘日前決議提撥新台幣700萬元獎勵金發給關係企業「敏盛綜合醫院」，以鼓勵犠牲假期且勇於承擔防疫工作的前線醫護同仁，期待以實質獎勵提振全體醫護人員的抗疫士氣，也能推動社會對醫護人員的重視與支持。

面對疫情嚴峻考驗，盛弘表示，對後續疫情發展審慎應對，集團已進行超前部署做因應，在防疫措施上，除了體溫量測、配戴口罩外，現亦進行辦公室定期消毒作業，以提供員工健康的職場環境，為防疫把關，部分單位也規劃實施分艙分流作業，以期公司能順利運營不受影響。

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