口罩抵歐「歐盟官網大秀台灣國旗」　打臉WHO狂讚：困境展現團結！

▲台灣捐贈的口罩已經抵達歐洲。(圖/取自歐盟官網)



記者王佩翊/編譯

新冠肺炎疫情在全球持續蔓延,台灣的防疫成果全世界有目共睹,如今台灣也提供國際援助,捐贈口罩給歐盟以分送給歐洲各國。第一批口罩已在9日抵達歐洲,其中的100萬片將會分配給義大利與西班牙,其餘的590萬片口罩則會分送給其他歐盟會員國。而歐盟第一時間也發布新聞稿稱讚台灣捐贈口罩展現團結,同時也貼出多張華航貨機抵達停機坪,並卸下一箱箱口罩的畫面,更罕見地讓中華民國國旗出現在官網上。

▲▼歐盟在官網上大方PO出台灣國旗。(圖/取自歐盟官網)



危機管理執行委員雷納希克(Janez Lenarčič)10日在歐盟發布新聞稿表示,「在這樣的困難時期中,國際間的相互合作顯得更為重要。我們高度讚賞台灣向歐盟捐贈醫療用口罩,展現團結合作。危機管理執行委員會的緊急應變協調中心會於第一時間將100萬片個口罩送往義大利與西班牙。其餘的590萬片口罩則會透過台灣與歐洲的雙邊協調發送給其他會員國。」

總統蔡英文4月1日宣布將捐贈1000萬片口罩給疫情嚴重國家,以支援醫療人員,歐盟執行委員會主席范德賴恩得知後,隨即在推特上發文感謝台灣「以行動展現團結」,如今雷納希克再次高度讚賞台灣,肯定台灣以行動支持全球防疫的決心,再度呼應「#TaiwanCanHelp」。

#Taiwan's masks donation to the EU & Member States has arrived. In these difficult times international cooperation is crucial. We highly appreciate this gesture of solidarity. Our #ERCC has facilitated the delivery of 1 million of masks to #Spain & #Italy.https://t.co/QgpAHwoM1N