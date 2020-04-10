經濟部組250人財務顧問團「接地氣」　7天核貸夜市攤商500萬資金

▲經濟部長沈榮津今（10）日表示，經濟部籌組250人的財務顧問團，將走入全台各大商圈及夜市提供「接地氣」服務。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，行政院拍板紓困加碼方案，經濟部長沈榮津今（10）日表示，經濟部籌組250人的財務顧問團，將走入全台各大商圈及夜市提供「接地氣」服務；有夜市攤商經過專案輔導，在7天內成功申貸500萬元營運資金，並由政府補助半年利息46,125元，協助中小企業共渡這「疫」關。

行政院今（10）日召開「紓困振興方案內需型服務業協助措施」記者會，由政委龔明鑫、經濟部長沈榮津出席報告，有關餐飲業上架外送平台、酷碰券振興經濟等措施，仍是各界關注焦點。

請繼續往下閱讀...

經濟部中小企業處長何晉滄表示，針對企業融資貸款協助方案，經濟部規劃包含舊有貸款展延、營運資金貸款及振興資金貸款三類，並加碼2,000億元協助中大型融資，以協助企業度過難關。

何晉滄指出，為就近服務在地業者，經濟部將啟動財務顧問團提供一站式服務，主動協助全國221個商圈及401個市場與夜市，到場進行財務診斷、開立受影響證明、協助準備資料與陪同到銀行送案，幫助需要紓困的小店家與攤商。

舉例來說，夜市攤商L先生在全台夜市共有11處攤位，旗下員工數約16人，受到疫情衝擊業績急凍，想要向銀行申請救急貸款，卻因為個人企業、無設立登記而受阻。

在經濟部協助開立受影響證明、提供輔導諮詢服務後，L先生雖然沒有401報表，但使用平時的管理報表、進出貨現金往來單據認定，由政府協助於7天內快速貸款營運資金500萬元，由政府提供十成十的信用保證，並享有半年期間46,125元利息補貼。

沈榮津表示，經濟部已於3月中旬陸續召開11場次產業關懷座談會，瞭解產業受疫情影響程度，據以規劃相關紓困方案，在原有的特別預算 204.91 億元之外，第二階段再追加 774.24 億元預算，整體紓困振興預算規模已逼近千億元，以因應疫情紓困。