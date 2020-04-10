中保科3月合併營收10.90億元　較去年同期減少1.89％

▲中保科推出打卡考勤功能的臉部辨識門禁系統。（圖／中興保全科技提供）

記者余弦妙／台北報導

中興保全科技及其子公司三月合併營收為10.90億元，年減1.89%，累計前3月營收為32.97億元，年減0.43%。中保科表示，新冠肺炎疫情衝擊各行各業，但中保科相關市場影響有限，其中，中保科本業在三月份營收較上月成長3.53%。

中保科表示，最近肺炎疫情日益嚴峻，推出結合打卡考勤功能的臉部辨識門禁系統，採用紅外線感應人臉眼睛到鼻子間106個特徵點辨識身分，只要把口罩下拉，露出鼻尖即可辨識，方便員工「刷臉」進出，縮短人與人接觸時間，避免病毒散播。

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更方便業主追蹤管考員工出勤狀況，相關業務顯著成長；防疫期間不少企業推動員工「在家上班」，雲端考勤系統APP，綁有「GPS定位打卡」，方便業主確認員工出勤狀況，市場詢問度高。

此外，中保科提供企業行號使用「紅外線體溫感測儀」，能即刻偵測出異常體溫並藉由系統即時通報，方便控管出入人員健康狀況，市場需求量大，訂單爆增。

中保科集團內，對防疫工作超前佈屬，營業重要單位採「人員分流、異地上班」，風險控管，保全管制中心包含網路系統在內均做好「雙備援」準備，不論疫情狀況如何，均能維持服務水準，讓消費者信賴安心。