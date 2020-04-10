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油價崩跌加上疫情雙面夾擊　台塑四寶Q1大虧近140億元

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▲▼台塑四寶今（6）日舉行11月業績說會。（圖／記者余弦妙攝）

▲台塑四寶首季業績出爐，資料照。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

受國際油價及新冠肺炎疫情影響，台塑四寶（台塑、台塑化、南亞、台化）今年第1季總計營收3095.52億元，年減19%、季減9.5%；合計4家稅後淨損139.87億元，年減1.5倍、季減1.8倍，唯獨南亞小賺10億元。

台塑第1季營收420.19億元，季減13.5%，年減20.7%；稅後虧損3.94億元，較上季與去年同期轉虧，每股虧損 0.06 元。

請繼續往下閱讀...

台塑表示，受農曆春節假期及肺炎疫情影響，中國下游加工客戶延後開工，需求減少，加上防疫管制措施使運輸受阻，銷量大減，部分產品也減產因應；價格方面，受肺炎疫情衝擊，加上同業新產能開出，第1季杜拜原油及乙、丙烯現貨均價也大幅下挫，市場行情走弱。

而台塑本業稅前利益僅為1.3億元，再加上台塑美國獲利動能熄火，以及認列轉投資公司台塑化虧損，一舉讓台塑稅後淨損3.94億元。

台塑化第1季營收1375.31億元，季減8.8%，年減18.7%；稅後虧損99.93億元，較上季與去年同期轉虧，每股虧損1.05元。

台塑化表示，第1季煉油事業受到國際油價急跌衝擊，外銷油品價差也減少，烯烴事業則受疫情影響需求，行情大幅下挫，各項產品與原料均須認列存貨跌價損失以烯烴為例，今年第1季平均售價為每噸667美元，每噸較去年同期減少99美元，受產品與原料行情同步下跌衝擊，台塑化第1季認列各項存貨損失為52.6億元。

台化第1季營收644.44億元，季減9.5%，年減27.8%；稅後虧損46.05億元，較上季與去年同期轉虧，每股虧損0.79元。

台化表示，主要受到疫情影響導致市場萎縮，加上疫情與油價驟跌衝擊，市場需求停滯，加上中國新產能投產，油價又驟跌，在成品、原料價格下跌與高庫存成本影響下，營業利益呈現虧損。

南亞第1季營收655.58億元，季減8.5%，年減7.56%；稅後純益10.05 億元，季減75.8%，年減 80%，每股純益0.13元，成為四寶中唯一獲利的公司。

南亞表示，除本業獲利達29.1億元外，業外轉投資南亞科收益也貢獻5.7億元，加上南電轉盈，儘管認列台塑化虧損23.1億元，整體營運仍小賺10.53億元。

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