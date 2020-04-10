受疫情、醫保多重衝擊　太景-KY首季年減27％

▲太景生技董事長黃國龍。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

新藥研發公司太景-KY（4157）今（10）日發布3月營收23.6萬元，年減83.4％；累積首季營收達332.1萬元，年減27％，但純就銷售金額而言，年減14％。太景表示，主要產品抗生素新藥奈諾沙星在中國大陸首季銷售盒數創下藥品上市以來的單季新高，年增率160.9％，銷售權利金收入成長46.1％，而營收負成長則是受到新冠肺炎特殊性採購、醫保降價、就醫困難及台灣經銷商尚未恢復進貨等多重因素綜合影響。

太景董事長黃國龍分析，營收減少主要是醫保降價、就醫困難以及台灣未出貨的三大原因，首先中國大陸在元月起採用新的醫保價，因此銷售數量為去年同期2.6倍，銷售金額也同時增加，但無法呈現等比例的增長。

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黃國龍表示，其次疫情衝擊門診就醫人數，未達醫保以價換量的預期銷售，像是奈諾沙星口服膠囊是偏門診的用藥，但許多醫院管控門診流量導致就醫人數大幅萎縮，甚或病人因交通嚴格管制而無法外出就醫，不過預期在醫療體系回復運作後，銷售便能恢復正常。

黃國龍指出，新冠肺炎的用藥需求遠低於社區型肺炎，雖然奈諾沙星被列入《武漢協和醫院處置2019新型冠狀病毒感染策略及說明》中，但社區型肺炎的用藥需求還是遠高於新冠肺炎，受惠的程度遠不及被衝擊的程度。

黃國龍說明，新冠肺炎確實具極大健康威脅，目前在中國大陸已有8萬多人確診，但相較於社區型肺炎的全年齡發生率為平均每萬人約29.8~221人，其治療需求卻是大幅少於社區型肺炎。

黃國龍表示，第三則是台灣經銷商文德於去年十月增加庫存、一次性出貨後，第1季尚在消化庫存、並未進貨，雖然4月即會恢復正常採購，不過文德對醫院端的第1季銷售量年增率成長88.8％，顯示奈諾沙星已逐漸打開台灣用藥市場。

黃國龍指出，3月營收衰退的原因在於疫情期間的特殊性採購，包括雷神山、火神山醫院及慈善採購捐贈，以及各省經銷商評估疫情提高庫存等因素皆集中發生1~2月，因此前2月銷售量年增率暴增288.6％，而3月則因為經銷商消化庫存，導致採購量降低。

黃國龍說明，這些影響皆為短期性，回歸市場面評估，奈諾沙星優勢並未改變，因喹諾酮類抗生素的最大市場在中國大陸，其市占率仍在持續擴張，根據IQVIA資料，中國大陸2019年喹諾酮類抗生素市場成長14％，遠高於抗感染類藥物的整體成長率6.9％，成長率居所有抗感染類藥物之冠。

黃國龍強調，2012年時，太景預估中國大陸第一大喹諾酮抗生素將有10億元人民幣的市場潛力，現今數據呈現，拜耳的莫西沙星含口服及注射劑的銷售額已超過20億元人民幣，其學名藥銷售額也逼近20億元，可見未來奈諾沙星的市場規模將持續擴大。