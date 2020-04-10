電費打折「機場專櫃」每戶減免30萬　經長：百貨業規劃中

▲經濟部長沈榮津表示，將由水電公司自動辦理緩繳減免，用戶無須申請，讓加碼紓困補助程序更便民。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部加碼補助艱困企業的水電費，經濟部長沈榮津今（10）日表示，桃園機場每月電費5000萬元，原屬高壓用戶受限減免300萬元上限，經台電協調將減免金額依電表攤提，讓機場內的50個專櫃每戶可減免30萬元，讓紓困措施更接地氣。

行政院今（10）日召開「紓困振興方案內需型服務業協助措施」記者會，由政委龔明鑫、經濟部長沈榮津出席報告，有關餐飲業上架外送平台、酷碰券振興經濟等措施，仍是各界關注焦點。

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針對水電費打折措施，外界關心在桃園機場的專案協調開先例後，未來百貨業的專櫃是否也能比照適用？沈榮津表示，紓困政策目的在於便民、紓困要有感，已要求台電、台水公司朝此方向辦理，不過百貨公司與專櫃簽訂不同的合約，拆帳比例亦不相同，細節仍待與業者討論再定案。

有關水電費減免部分，經濟部對受疫情衝擊嚴重之「艱困企業」加碼減免。營業額減少達15%的企業，水費及低壓用戶電費打九折，每月水費減免上限7,000元、低壓用戶電費減免上限10萬元；營業額減少達50%的企業，水費及低壓用戶電費打七折，每月水費減免上限2萬元、電費30萬元。