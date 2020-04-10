葡萄王3月營收月增10.38%　創首季新高紀錄

▲葡萄王龍潭生物科技研究院。（圖／葡萄王提供）

記者姚惠茹／台北報導

葡萄王生技（1707）今（10）日公布3月合併營收為7.5億，月增10.38%，年減4.16%，主要是受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，但公司營運仍維持穩健成長動能，累積首季合併營收20億元，與去年同期持平，不過在消費者保健意識增強之下，預計今年成長動能可望維持。

葡萄王表示，母公司台灣葡萄王成長依舊強勁，3月營收月增42.98%，自有品牌明星商品「孅益薑黃」配合新廣告上線，累計首季成長約259%；結合東、西方兩大精力聖品「田七瑪卡」前3月實體通路成長43%，虛擬通路更是表現亮眼，增加近200%的銷售額。

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葡萄王指出，受疫情影響，靈芝、益生菌等免疫防護商品業績成長近5成，更帶動海外代工市場，銷往上海葡萄王及東南亞益生菌訂單，累計前3月成長高達67.67%，並隨著靈芝、樟芝新代言人楊一展廣告上線，搭配母親節主打熱門家電滿額贈，可望為第2季營收注入新動能。

葡萄王表示，子公司葡眾隨疫情升溫之下，益生菌及提升免疫力相關商品產品需求增加，3月銷售月成長3.3%，連續2個月正成長，接下來預計上市血糖控制及攝護腺的保健商品，搭配4~6月為會員衝聘期高峰，可望進一步推升第2季營業動能。

葡萄王指出，上海葡萄王雖受新冠肺炎疫情影響開工，但3月中旬完全復工後，月營收成長達378.41%，雖然較去年同期衰退23.18%，但下滑幅度明顯已逐月縮小，加上疫情蔓延的影響，目前有關增免防疫需求訂單激增，訂單已排程至7月，預期4月起營收可望轉為正成長。