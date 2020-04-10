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營收減少15%企業水電費打九折　經長：每月上限近11萬元免申請

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▲經濟部長沈榮津（圖左）表示，將由水電公司自動辦理緩繳減免，用戶無須申請，讓加碼紓困補助程序更便民。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長沈榮津（圖左）表示，將由水電公司自動辦理緩繳減免，用戶無須申請，讓加碼紓困補助程序更便民。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

為提振內需服務業，經濟部加碼補助艱困企業的水電費，經濟部長沈榮津今（10）日表示，營業額減少達15%的企業，水費及低壓用戶電費打九折，每月水費減免上限7,000元，將由水電公司自動辦理緩繳減免，用戶無須申請，讓加碼紓困補助程序更便民。

行政院今（10）日召開「紓困振興方案內需型服務業協助措施」記者會，由政委龔明鑫、經濟部長沈榮津出席報告，有關餐飲業上架外送平台、酷碰券振興經濟等措施，仍是各界關注焦點。

請繼續往下閱讀...

有關水電費減免部分，經濟部對受疫情衝擊嚴重之「艱困企業」加碼減免。營業額減少達15%的企業，水費及低壓用戶電費打九折，每月水費減免上限7,000元、低壓用戶電費減免上限10萬元。

營業額減少達50%的企業，水費及低壓用戶電費打七折，每月水費減免上限2萬元、電費30萬元。

此外，電力高壓用戶申請暫停部分容量即減收基本電費，於110年6月30日前申請恢復則免收供電設備維持費，營業額減少達50%的企業，每一電號再減免30%電費，每月減免上限300萬元。

經濟部表示，受疫情衝擊企業，水電費緩繳期限延長至4個月，亦不需向水電公司申辦，但電力高壓用戶電費需向台電地區營業處申辦，當期電費均分四期，每月繳付一期。上開水電相關措施適用期間自109年3月1日起至109年9月30日止，若有相關疑問，企業可逕洽1910(台電)與1911(台水)專線。

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