拜耳「零蚤蝨」輕鬆幫毛小孩驅蟲　效果長達5個月、推買一送一優惠

▲台灣拜耳推零蚤蝨新品記者會。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

全球新冠肺炎疫情處於高峰警戒狀態，而家中毛小孩也正面臨外在寄生蟲高度風險之中，據了解春、夏交替之際就是草地中的跳蚤、壁蝨最猖獗的時刻，對此，台灣拜耳為幫毛小孩解決這項困擾，推出「零蚤蝨」防蟲頸圈，主打戴上後即可驅離跳蚤、壁蝨，且效果長達5個月。

台灣拜耳表示，這項產品早在2012年就已經在國外上市，經過8年的時間後，今年終於在台灣上市，以往飼主為了避免家中毛小孩遭受「蟲蟲之苦」必須按時投藥，不管是吃的還是滴劑都必須牢記時間定時投藥，一旦忘記就可能讓毛小孩遭到感染。

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因此，台灣拜耳說，目前引進最新的零蚤蝨防蟲頸圈，主打免吃免滴，即可避免叮咬，且完全沒有異味，效果至少長達5個月，只要輕鬆套在毛小孩頸部，即可讓家中貓狗免去跳蚤、壁蝨甚至是蚊子的騷擾，帶狗狗出去散步時更不用擔心把跳蚤、壁蝨帶回家。

台灣拜耳更指出，這項產品已在國外販售8年，一直以來在amazon上都是熱銷商品，且華民國獸醫師公會全國聯合會理事長陳培中、亞洲小動物獸醫師聯盟協會主席譚大倫醫師等皆極力推薦這項產品。

最後台灣拜耳表示，新品上市就推出佛系促銷即日起到六月底止，零蚤蝨「買一送一」一加一等於十個月的保護力優惠活動,平均計算一個月花費不到80元(大型犬為100元)。

