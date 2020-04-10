　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

拜耳「零蚤蝨」輕鬆幫毛小孩驅蟲　效果長達5個月、推買一送一優惠

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台灣拜耳推零蚤蝨新品記者會。（圖／記者余弦妙攝）

▲台灣拜耳推零蚤蝨新品記者會。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

全球新冠肺炎疫情處於高峰警戒狀態，而家中毛小孩也正面臨外在寄生蟲高度風險之中，據了解春、夏交替之際就是草地中的跳蚤、壁蝨最猖獗的時刻，對此，台灣拜耳為幫毛小孩解決這項困擾，推出「零蚤蝨」防蟲頸圈，主打戴上後即可驅離跳蚤、壁蝨，且效果長達5個月。

台灣拜耳表示，這項產品早在2012年就已經在國外上市，經過8年的時間後，今年終於在台灣上市，以往飼主為了避免家中毛小孩遭受「蟲蟲之苦」必須按時投藥，不管是吃的還是滴劑都必須牢記時間定時投藥，一旦忘記就可能讓毛小孩遭到感染。

請繼續往下閱讀...

因此，台灣拜耳說，目前引進最新的零蚤蝨防蟲頸圈，主打免吃免滴，即可避免叮咬，且完全沒有異味，效果至少長達5個月，只要輕鬆套在毛小孩頸部，即可讓家中貓狗免去跳蚤、壁蝨甚至是蚊子的騷擾，帶狗狗出去散步時更不用擔心把跳蚤、壁蝨帶回家。

台灣拜耳更指出，這項產品已在國外販售8年，一直以來在amazon上都是熱銷商品，且華民國獸醫師公會全國聯合會理事長陳培中、亞洲小動物獸醫師聯盟協會主席譚大倫醫師等皆極力推薦這項產品。

最後台灣拜耳表示，新品上市就推出佛系促銷即日起到六月底止，零蚤蝨「買一送一」一加一等於十個月的保護力優惠活動,平均計算一個月花費不到80元(大型犬為100元)。
 

ET快訊
新冠肺炎超狡詐！研究至少變異3型　「B型最毒」中英德法全同一
300天燒不停「38度↑成常態」　她怕：中鏢秒重症！釣出一票
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

受惠防疫商機！盛弘首季營收年增10.83%　轉投資敏成熔噴不織布產能全開

中保科3月合併營收10.90億元　較去年同期減少1.89％

經濟部組250人財務顧問團「接地氣」　7天核貸夜市攤商500萬資金

英特爾：疫情帶動筆電需求上升　Q1訂單逆勢成長

逐筆交易使用限價委託高達99%以上　日平均成交值較去年成長

油價崩跌加上疫情雙面夾擊　台塑四寶Q1大虧近140億元

賽靈思延攬英特爾大將Brice Hill任財務長

台指期漲33點　分析師：下周上漲機會大、為震盪偏多格局

受疫情、醫保多重衝擊　太景-KY首季年減27％

電費打折「機場專櫃」每戶減免30萬　經長：百貨業規劃中

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

超壯觀！直擊花枝寶寶群聚誕生 網讚：卵像珍珠❤餵食秀好療癒

譚德塞嗆川普別把病毒政治化「如果你不想看到更多屍袋」

美國音樂家創作「他*的待在家」　超洗腦旋律網笑：聽完不出門了

盜版網pttplay、小鴨影音關了　網頁打開全白：後會有期

受惠防疫商機！盛弘首季營收年增10.83%　轉投資敏成熔噴不織布產能全開

中保科3月合併營收10.90億元　較去年同期減少1.89％

經濟部組250人財務顧問團「接地氣」　7天核貸夜市攤商500萬資金

英特爾：疫情帶動筆電需求上升　Q1訂單逆勢成長

逐筆交易使用限價委託高達99%以上　日平均成交值較去年成長

油價崩跌加上疫情雙面夾擊　台塑四寶Q1大虧近140億元

賽靈思延攬英特爾大將Brice Hill任財務長

台指期漲33點　分析師：下周上漲機會大、為震盪偏多格局

受疫情、醫保多重衝擊　太景-KY首季年減27％

電費打折「機場專櫃」每戶減免30萬　經長：百貨業規劃中

「400次咖啡」潮流從他開始的！夯爆全球連紐約時報也採訪

譚德塞指台灣種族歧視網狂轟？沈富雄：之前沒人理我們

用3D列印挺醫護　社群集結民間力量印防疫面罩配件

【黃寶慧】全球唯一獨家專訪／WHO譚德塞惹眾怒　安倍特別顧問:台灣防疫世界NO.1

柴柴「舉手拜拜」過馬路！後腿快走　網看呆：出來選里長？

生活過不下！謝忻餓肚子工作　登《飢餓》賺銀兩

小獅子一隻接一隻過馬路！　林務員驚奇「最多看過3隻」

口罩開單喊價：三盒特價1000！　16人急匯款給「藍可欣」才知遭詐

石門水庫存水剩42%！水情也吃緊　鄭文燦視察盼梅雨季快點來

中職二軍／周磊被強襲球擊中　中信兄弟10比6逆轉富邦

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

財經熱門新聞

國巨加碼回台投資達312億元　徵才1900人

勞保退休金申請後何時入帳？　勞保局一次說清楚

6萬個公部門打工職缺下周一開放申請　量體溫每月最高領1萬2640元

影／元大S＆P原油正2受矚目　專家建議：這些眉角要考慮

加油要快！專家估下周汽油零售價擬上漲0.6元「終止連六降」

立委爆　花旗、凱基申請紓困展延凍結信用卡

國泰金首季大賺229億　暫居金控獲利王

去年世界排名　台灣進步1名

獨／郭台銘近兩周坐鎮鴻海頂埔廠　牽線開發「呼吸器2.0」布局全球防疫產線

今年最大獎！大樂透頭獎衝4.8億

疫情蔓延5成上班族怕工作不保　百貨業、傳產最擔憂

OPEC+協議減產千桶還不夠！西德州原油重挫9%...今早續跌逾7%

口罩寄國外申請網站塞爆　國貿局：郵局現場填表也很快

台積電3月營收1135.2億元　創高

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案379「主婦變紅牌」 　確診女公關的難言之隱曝

確診女公關「穿超辣」出場照瘋傳！網比對驚：是子涵

「台灣人乞求譚德塞原諒」！推特文狂洗…點進傻了

張雅琴「9分鐘超狂全英文」嗆爆譚德塞！整場金句連發

4分鐘嗆爆譚德塞！林薇超狂背景曝光

獨／金芭黎護國舞小姐超慘現況曝

吸到「往生者最後一口氣」醫曝恐怖下場

譚德塞罵台灣　日本網友反應曝光

小玉嫌母奶噁心GG了！「廠商硬起來提告」

日本妹在台買嘸口罩淚崩　「逆轉結局」登上日媒

阿滴硬起來拆台譚德塞！募款400萬「刊登紐約時報」

譚德塞指控「種族歧視」獲非洲各國力挺

《夫婦世界》金喜愛結婚24年　夫身價6億

譚德塞自嗨！飆罵完台灣　一天推文32次

留英女孩4分鐘公開信　要求譚德塞道歉

更多

最夯影音

更多
譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉
林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面