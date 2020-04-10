「疫情影響出貨」劍麟3月營收3.61億元、年減4.4％　Q1營收衰退13.2%

▲劍麟台北總公司。（圖／翻攝自Google Maps）

記者楊絡懸／台北報導

汽車零配件廠「劍麟」（2228）公布2020年3月合併營收為3.61 億元。劍麟表示，隨著中國生產基地復工生產，帶動汽車事業部出貨回升，3月營收較2月的2.48億元增加45.4%；不過由於今年首季受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響出貨、台幣升值等因素，2020年第一季合併營收9.46億元，較2019年同期減少13.2%。

劍麟表示，中國生產基地3月全面復工，並提升整體產能稼動率表現，且物流運輸狀況已恢復正常，帶動三大汽車安全零組件產品出貨動能較2月回升。目前全球車市面臨新冠肺炎疫情擴散，使得國際品牌車廠及相關供應鏈相繼停工，短期內汽車產業鏈生產及交付安排受阻，加上全球經濟貿易與消費需求等因疫情產生許多不確定性風險猶存，將對公司未來財務業務表現充滿挑戰。

請繼續往下閱讀...

展望未來，劍麟認為，長期來看全球品牌車廠朝電動車、油電混合車發展，自動駕駛技術導入又能提升行車安全，帶動每車安全配件規格增加趨勢明確，尤其從旗下預縮式安全帶精密導管產品與客戶深化合作的可能性，此發展趨勢更為明顯，劍麟也持續與主要客戶是共同研發汽車安全零組件產品，同時發揮自動化生產效益精進，以期降低所有不確定性風險對公司整體營運的影響。