加碼服務業紓困　沈榮津：補助薪資與營運資金、啟動財務顧問在地服務

▲經濟部長沈榮津表示，將補助餐飲業者使用外送服務，直接省上限15,000元的服務費用。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊我內需型產業，經濟部長沈榮津今（10）日表示，將加碼擴大協助方案，除了補助員工薪資、提供一次性營運資金補助外，對於在地店家，也將啟動財務顧問在地服務，協助內需服務業度過難關。

行政院今（10）日召開「紓困振興方案內需型服務業協助措施」記者會，由政委龔明鑫、經濟部長沈榮津出席報告，有關餐飲業上架外送平台、酷碰券振興經濟等措施，仍是各界關注焦點。

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為提振內需服務業，經濟部加碼補助營業額受疫情衝擊嚴重之「艱困企業」。凡有稅籍登記的企業，營業額衰退達50%者，為保住員工就業，政府補貼「艱困企業」員工薪資及營運資金，補貼正職員工4、5、6月每人經常性薪資之四成，每月上限2萬元。

不過，經濟部也提醒，加碼紓困措施也要求雇主不得實施減班休息、裁員及減薪超過該員工薪資二成；另外，為顧及雇主營運成本，政府補貼一次性營運資金，以企業正職員工數乘以1萬元計算。

另外，針對受衝擊較大的餐飲產業，經濟部已協調國內外送平台業者，將由政府補助餐飲業者使用外送服務，直接省上限15,000元的服務費用，以利餐飲業者增加外送銷售管道，共同渡過疫情難關。