外銷TPMS轉強！橙的3月營收3284萬元「逆勢成長36%」　Q1營收年增20％

▲橙的電子股份有限公司。（圖／翻攝自橙的官網）

記者楊絡懸／台北報導

胎壓偵測器（TPMS）大廠「橙的」（4554）公布2020年3月合併營收為3284萬元，受惠於旗下TPMS相關產品美國、中國、日本銷售業績成長貢獻，挹注3月營收逆勢繳出較2019年同期成長36.01%的成績，累計2020年第一季合併營收為7912萬元，年增20.30%。

橙的表示，3月營收成長主要受惠於美國AM主要客戶保持穩定的拉貨力道，也隨著中國疫情逐步穩定控制下，物流配送也回復正常營運，帶動中國宇通針對旗下大型巴士TPMS的備貨力道增溫，而今年初新切入的北汽福田集團輕型客車客製化TPMS系統訂單，出貨也呈逐月增溫態勢，推升首季來自中國地區營收成長超過3倍。

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此外，日本卡車的AM訂單維持每季的穩定出貨，有效中和歐洲地區因疫情影響而減緩的拉貨力道，讓橙的3月營收站回3000萬元的水準、單月與單季營收皆較2019年同期優異。

觀察中國TPMS OEM市場將於法規強制標配下，拉升整體TPMS滲透率的幅度。橙的認為，TPMS OEM市場主要壟斷在歐美一階（Tier1）供應商大廠中，而由於強制標配刺激需求產生，使得中國TPMS OEM供應鏈出現「洗牌」情形，有利於業務團隊拓展的空間。

橙的指出，公司掌握RF無線技術、高低溫汽車電子設計、電源管理三大TPMS的核心技術，手握中國兩大客車及商用車廠客製化TPMS且整合車載系統需求的競爭實力，除了持續深化與既有客戶更多合作新車款的機會，更持續運用獨家的商用車、曳引車專用定位技術，鎖定利基型市場擴大公司於TPMS市場的佔有率表現。

展望2020年第二季，橙的維持審慎樂觀看法。歐美部分地區正以封城控制疫情擴散，短期影響部份客戶的拉貨力道，但中國OEM客戶在疫情復工後保持良好的出貨表現外，目前也有感受到美國、日本等地區的AM客戶對於橙的TPMS系統追單的情況，整體訂單能見度至少有2至3個月水準。