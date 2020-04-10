羅麗芬-KY首季營收1.1億元　強化線下轉攻線上營運

▲羅麗芬-KY董事長羅麗芬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者姚惠茹／台北報導

國際化妝品集團羅麗芬-KY（6666）今（10）日公告3月營收5,259萬元，月增428.2％；累計首季營收1.1億元，年減63.6％。羅麗芬表示，大陸子公司復工情況良好，生產線運作順利，但下游美容院門店營運受到新冠肺炎疫情影響，實體通路銷售衝擊較大，公司營收表現不如往年。

羅麗芬-KY表示，因應疫情帶來消費型態的改變，公司運用微信小程序與平台，帶領經銷商與美容院店家進行線上引流線下轉化的市場運營，旗下三大品牌也挑選居家護膚或防疫概念商品做為近期主要推動銷售項目，並從4月起導入暢銷爆品至網路商城，期能創造更大的宅經濟市場。

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羅麗芬-KY指出，中國大陸疫情雖然趨緩，但防疫工作仍不容鬆懈，因此民眾仍暫時傾向避免進美容院消費臉部、身體課程，門市營運大受影響，而每年3月的第一場招商大會，今年配合防疫改以線上的方式進行經銷商說明會，但經銷商下單也相當保守，對公司營收貢獻有限。

羅麗芬-KY分享，因應疫情改變消費習慣，公司也在微信平台做線上活動，主要推動銷售居家護膚與防疫概念商品，並將線上新零售品牌《伊姿佰EasyBio》於天貓、京東等品牌網路商城上線，引導消費者於線上消費，但仍處推廣初期，今年首季營收受到疫情衝擊較大。

羅麗芬-KY說明，公司目前仍積極執行第2季的行銷計劃，並從4月起陸續在各省導入旗下三大品牌的暢銷商品至最新開發網路商城美時芬銷售，同時也著手規劃參與延期至5月舉辦的「美博會」，一旦政府許可，公司可立即參加這場中國大陸最大的美容展會。

展望今年第2季，羅麗芬-KY指出，公司持審慎正向看法，旗下各品牌持續挑選家居保養商品及防疫概念商品做為近期主力商品，讓消費者於防疫期間也能做好自我養護，並強化消費者對羅麗芬品牌的信賴。