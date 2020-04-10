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英相強生轉出ICU「第一件事做這個」！　老爸證實：暫不重返唐寧街

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▲▼ 英國首相強生父親史丹利強生（Stanley Johnson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國首相強生父親史丹利強生（Stanley Johnson，右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國政府9日晚間證實，首相強生已轉出加護病房，精神狀況良好，留院觀察中。如今，他的父親史丹利強生也鬆一口氣，在接受媒體採訪時表示，很感謝醫療人員的努力及外界的加油打氣，強生好好休息之後才會重返唐寧街上班，但也直言，強生確診新冠肺炎的消息是讓整個國家意識到疫情嚴重的一大關鍵。

綜合BBC、衛報等外媒報導，強生住進倫敦聖托馬斯醫院加護病房4天後傳來好消息，目前已轉入普通病房接受進一步觀察，外傳他轉出加護病房之後的第一件事情，就是和家人、女友席孟茲（Carrie Symonds）報平安。

▲▼ 英國首相強生6日當地晚間7時左右住進倫敦南部聖湯瑪斯醫院（St Thomas` Hospital）的加護病房 。（圖／路透）

▲強生當地6日晚間7時左右住進倫敦南部聖托馬斯醫院（St Thomas` Hospital）加護病房 。（圖／路透）

「我代表整個家族、強生家人、我的家人、所有家庭成員致上深切感謝，當然也謝謝大家的支持與打氣，也非常謝謝NHS」，強生父親史丹利強生（Stanley Johnson）接受BBC廣播四台《今日》早間新聞節目採訪時表示，現在的強生需要休息，雖然他已從加護病房轉到普通病房，但這還不能算是完全脫離險境，在回到唐寧街工作崗位之前，要有一段時間好好調整身體。

史丹利強生進一步指出，強生確診新冠肺炎的消息，是讓整個國家意識到疫情嚴重的一大關鍵，「（強生）差點犧牲了自己，我們現在必須確保能好好打贏這場比賽。」

根據美國約翰霍普金斯疫情統計網站，英國迄今有6萬5872人確診，累計7993人病逝。英國國家醫療保健服務醫療總監波維斯（Stephen Powis）表示，英國確診病例數似乎有趨於穩定的跡象，但現在還不是取消防疫措施的時機，相關討論正在進行中，無症狀患者也是政府考量的一大因素，是當局未來數月必須面對的事情。

▼英國首相強生。（圖／路透）

▲▼ 英國首相強生。（圖／路透）

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