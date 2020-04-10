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梅克爾拒絕聯合發行「新冠債券」！　義大利掀起反德國潮：感覺像被拋棄

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▲德國總理梅克爾（Angela Merkel）19日出席柏林和平峰會，討論利比亞內戰。（圖／路透）

▲德國總理梅克爾反對新冠債券。（圖／路透）

記者黃可昀／綜合報導

為了緩解疫情帶來的衝擊，義大利、西班牙等歐盟國家聯合提出發行「新冠債券（corona bonds）」的請求，德國總理梅克爾（Angela Merkel）相當抗拒此做法，她承諾會用其他辦法幫助經濟受創的國家，但不贊成發放債券的方式，她的反對也引來其他國家的輿論壓力。

據《BBC》報導，新冠肺炎對歐洲各國影響甚大，各政府都在想辦法解決健康、經濟問題，尤其是義大利和西班牙特別缺乏資源，他們認為，相對富裕的德國應該要在此時伸出援手，並非反對他們提出的「新冠債券」請求。

▲▼ 新冠肺炎,義大利,口罩。（圖／路透）

▲義大利指責德國不願援助，國內掀起反德國潮。（圖／路透）

據了解，義大利、西班牙、法國過去常透過聯合發行債券來拯救經濟，他們相信這次也能同樣透過新冠債券或歐元債券來分攤疫情帶來的債務，但德國第一時間明確表示「拒絕」，這對許多義大利人來說難以接受，「感覺像被拋棄了」，義大利《新聞報》與西班牙《世界報》陸續出現指責德國的報導或插畫，可見一波「反德國潮」正在歐洲擴散中。

英國媒體《每日快報》指出，德國資深政治人物漢高（Hans-Olaf Henkel）在歐洲議會任職多年，他對於德國目前處境感到十分擔憂，「總理梅克爾正面臨越來越大的壓力，尤其是來自法國」，其他國家正透過輿論壓力要求德國改變立場。

德國財政部長蕭茲（Olaf Scholz）於6日表示，德國支持各國討論出「歐洲穩定機制」來幫助其他國家援助，但絕對不是用發行債券的方式，歐盟任何措施都必須「明智地進行並深思熟慮」，再次強調德國的反對立場。

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