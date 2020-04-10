漢來美食六月推乾拌麵搶市　股利發放「維持往年水準」

▲漢來美食表示今年股利發放預期仍會維持穩定，維持往年配發水準，將待本月中旬董事會通過後公佈。（圖／漢來美食提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，觀光、餐飲產業成為重災區，漢來美食今（10）日宣佈加速乾拌麵研發計劃，可望在六月以前全面舖貨上架；另外，針對今年股利發放預期仍會維持往年配發水準，將待本月中旬董事會通過後公佈。

漢來美食今天公告2020年3月營收1.4億元，受到疫情的影響，較去年同期減少51.76%，第一季整體業績約8.4億元較去年同期減少18.52%。針對投資人關心的股利政策，將參考106年至108年分別發放6元、6.9元及7元水準，依今日收盤價109.5元計算，殖利率應可高於市場水準。

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面臨來客數銳減及業績下滑的壓力，漢來美食表示，真正會讓企業陷入危機的不是疫情，而是沒有應變的能力，漢來美食早自一月下旬就展開所有可以彌補營收缺口的規劃，包括所有餐廳推出便當、合菜、冷凍熟食外賣，甚至原本預計年底才要上市的乾拌麵，也快馬加鞭的趕工研發，可望在六月以前全面舖貨上架。

漢來美食主管指出，旗下各餐廳在外賣便當這個項目，從一月底推出至今已邁入4.0版本，主廚們不斷修改、調整及變換菜式，甚至設立臨街專櫃，方便顧客以「得來速」的方式拿取餐盒。

另外，漢來美食是以經營餐廳為主的連鎖餐飲集團，因為擁有雄厚的廚師及研發資源，因此，在此時正好能發揮優勢，用最快的速度開發出各種外帶、外賣的即食商品，並且積極開拓電商及實體銷售通路，預計自五月份起即可陸續上架。