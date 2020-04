譚德塞提下波淪陷區「非洲成最脆弱一塊」　WHO：新冠肺炎死亡率是流感10倍！

▲WHO秘書長譚德塞宣布近日將公布第二階段防疫計畫。(圖/達志影像/美聯社)

記者陳亭伃/綜合報導

世界衛生組織(WHO)縱使8日的記者會引起國際關注、輿論,但瑞士日內瓦時間9日仍繼續召開疫情通報會,秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)回顧2個月前的抗疫準備,坦承確實發生很大的變化,也嚴重擾亂全球經濟,「但承諾會竭盡所能的阻止一切繼續惡化」。

譚德塞表示,至今全球面對疫情已經100天,自兩個月前開始啟動第一階段的抗疫政策,兩個月內情況就有巨大的變化,新冠病毒在全球傳播極快,已經讓衛生系統不堪重負,甚至擾亂全球經濟、導致社會混亂,然而「新冠病毒的致死率還是流感的10倍之多」。

目前全球疫情嚴重的區域多位於歐美,譚德塞也坦承,目前尚未看到病毒在更貧窮或是脆弱的國家造成破壞,「我們承諾將竭盡所能來阻止一切發生」。譚德塞指出,目前非洲的感染人數相對較少,但增長極快,世界衛生組織一月就已經宣布,新冠肺炎疫情屬於國際突發公共衛生事件,就是希望各國、地區,尤其衛生條件薄弱的國家盡早準備,但仍有許多國家錯失黃金期。

世界衛生組織表示,未來幾天內將發布第二個新冠肺炎準備措施與應對計畫,包括至今對新冠肺炎的認知與防疫過程中的經驗、通過適當護理方式降低死亡率,以及開發疫苗跟療法等。

譚德塞9日也在推特上表示,「100天來為全人類提供平等、客觀、中立的服務,試我們堅定不移的承諾」,更呼籲新冠肺炎已經超過衛生危機的範疇,需要各國政府一起努力。

"Our singular focus is on working to serve all people to save lives and stop the #COVID19 pandemic – stop this dangerous enemy"-@DrTedros #coronavirus https://t.co/VUC6dW701f