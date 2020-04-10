南港拿下泰豐5.47%股權躍居第二大股東　股價一度逼近漲停

▲南港輪胎旗下世界明珠開發案去年啟動，該案總銷金額上看千億元，帶動股價走揚。圖為南港輪胎名譽董事長林學圃。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

南港輪胎公告自3月18日至4月9日斥資3.09億元，累積買進泰豐25,889張股票，取得泰豐5.47%股權，成為第二大股東，加上南港世界明珠案總銷金額上看千億元，激勵南港今（10）日股價翻紅，盤中最高每股42.9元一度逼近漲停板，終場收在42.3元，後續走勢備受法人關注。

南港輪胎昨（9）日公告累積買進泰豐25,889張股票，取得泰豐高達5.47%的股權，由於泰豐今年六月股東常會將舉行董監改選，南港是否有意爭取經營權，也引發各界關注。

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針對取得泰豐股權，南港低調表示是為投資理財，泰豐昨日收盤價13.3元，而其每股淨值超過15元，股價位於低檔，投資價值浮現。

另外，南港旗下世界明珠開發案去年啟動，該案總銷金額上看千億元，讓南港輪胎成為法人青睞的資產股，看好南港在未來幾年將有大筆現金入帳，挹注營運表現可期。

依據財報，南港輪胎近年積極朝向高質化轉型，包括投入高端競技胎、新世代冬季用胎、特殊越野胎、防穿刺胎、高效能四季胎等含金量高的新產品研發，2019年稅後純益達11.35億元，與前一年度相比成長5.2倍，每股稅後純益（EPS）達1.42元。