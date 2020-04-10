只聞「新」人笑　白宮換了新聞秘書　「川普迷妹」接棒

▲▼白宮新任新聞秘書麥肯奈莉，是一名鐵桿「川粉」。(圖／翻攝自臉書@Kayleigh McEnany)

國際中心／綜合報導

美國白宮日前宣布撤換新聞秘書。任職9個月的葛里向(Stephanie Grisham)莎喲娜啦再見，接任的麥肯奈莉(Kayleigh McEnany)成為川普第4位新聞發言人、也是最年輕的一位。身為一名鐵桿「川粉」，媒體形容她「知道如何為川普辯護」。但她的言論也爆出過不少爭議。

「有線電視新聞網」(CNN)報導，下周將滿32歲的她出生於佛羅里達州普蘭特鎮。她形容自己是「小鎮姑娘」，曾就讀喬治城大學國際關係學院及哈佛大學法學院，從大學時代起即活躍於政治和新聞圈。 大學畢業後，她進入福斯電視台工作，2016年美國總統大選期間，她在CNN擔任政治評論員，經常發聲挺川普，是名副其實的「川普迷妹」。

《華盛頓郵報》說，正是川普最討厭的CNN，成就了這位白宮新任發言人。川普當選總統後，麥肯奈莉妮寫了一本吹捧川普勝選經驗的書，並以女發言人的身份加入共和黨全國委員會。去年2月，麥肯奈莉加入川普連任競選團隊，擔任新聞秘書。

一直以來，麥肯奈莉都是鐵桿「川粉」，在言論方面不止一次被批「離譜」。去年8月，麥肯奈莉受訪時堅稱：「他(川普)從不會撒謊，是媒體說謊。」今年2月，她聲稱新冠病毒不會進入美國，並表達對川普的支持。她說：「這位總統永遠把美國放在第一位，他永遠保護美國公民。我們不會看到像冠狀病毒這樣的疾病來到美國。我們也不會看到恐怖主義來這裡，跟奧巴馬總統糟糕的施政相比，這難道不讓人耳目一新嗎？」

不過，也許正是這種大膽激進的言論，讓麥肯奈莉得以替代前任的葛里向。《華郵》說，據知情官員透露，白宮撤換葛里向跟3月底新上任的白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)有關，強勢的梅多斯對「低調行事、缺乏存在感」的葛里向相當不滿。在擔任白宮新聞秘書的9個多月裡，她從未主持過一場白宮記者會。

梅多斯上任後表示，葛里向領導的團隊是白宮西廂最薄弱的一環，急需改組。媒體分析認為，在疫情形勢嚴峻又極需要幫助川普連任成功的情況下，白宮顯然需要一位更「積極有為」的發言人。

不過，《紐約時報》指出，麥肯奈莉何時上陣主持白宮記者會暫時仍不得而知。目前看來，川普似乎更喜歡親自上陣，就像他自己貿起來發推特一樣。

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