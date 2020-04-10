6萬個公部門打工職缺下周一開放申請　量體溫每月最高領1萬2640元

▲勞動部今公布安心即時上工細節。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（10）日公布「安心即時上工」方案，針對非典型就業勞工，如打工族，所訂出的紓困計畫4月13日開始上路，勞動部指出，為因應嚴重新冠肺炎（COVID-19）對國內就業市場影響，協助勞工參與政府機關（構）提供符合公共利益的計時工作，每小時按158元核給，每月最高核給80小時，每月最高領1萬2640元，每人最長以六個月為限。跨月上工者，首末月合計不得超過80小時。

勞動部表示，「安心即時上工計畫」，請公部門開出職缺，給予受疫情衝擊的「部分工時」勞工上工機會，預計提供約6萬個職缺，而在下周一（13日）上路之際將會有1.5萬個職缺一併上路。

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勞動力發展署副署長施貞仰表示，目前所開出的職缺主要會以防疫相關工作為主，舉例來說如量體溫，或是地方政府需關懷居家檢疫民眾的人員等這類與防疫公益相關職缺，另外，將釋出的1.5萬個職缺也會盡量把一個職缺分給兩個人進行，例如量體溫人員，可拆成上午班與下午班，為的就是讓更多人可以獲得幫助，畢竟原本這項計畫就是給時薪人員所申請為主。

勞動部指出，本計畫所適用對象須符合以下條下才可申請，向公立就業服務機構申請登記當日前6個月內，勞工保險或就業保險的保險年資合計滿2個月以上，且最近一次的月投保薪資於2萬3800元以下者。

此外，這項計畫所受聘者薪資為時薪158元，每月最高時數上限為80小時，每個人最多以6個月為限；而受聘者的勞健保將由晉用單位部分負擔。

勞動部提醒，凡是有領取失業給付津貼、多元就業開發方案、培力就業計畫、臨時工作津貼及職場學習及再適應計畫等補助或津貼或是其他政府機關（構）相同性質之補助或津貼，不得同時申請參加安心即時上工計畫。

勞動部表示，該項計畫經費由就業安定基金支應，受理申請期間自4月13日起至12月31日止，勞動部也會視預算額度進行調整個人費用發給或停止，屆時也會公告。