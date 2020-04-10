　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台股站穩萬點！雙王重挫、金融股接棒撐盤　指數收漲38點

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台股4/7開盤大漲超過百點，一舉收復萬點大關。隨後開高走低，萬點關卡不過曇花一現，隨即失守。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（10）日狹幅震盪，雖然蘋概三王表現弱勢，但金融、傳產股相對有撐，指數穩守10100點之上，終場收在10157點、上漲38點或0.38%，成交量1212.69億元。

蘋概三王中，台積電（2330）以279.5元作收、下跌1.24%；股王大立光（3008）以3685元作收、下跌3.03%；鴻海（2317）收在73.9元、下跌0.1%。

請繼續往下閱讀...

各大類股中，傳產股如電機、電器、營建、橡膠等類股漲勢較多；食品、航運、觀光等類股表現疲弱。半導體、光電類股受到雙王走跌影響，類股指數跌幅約在1%左右。

國泰金（2882）財報表現亮眼，股價收盤大漲4.42%，帶動金融類股漲幅超過2.5%，富邦金（2881）收盤也上漲2.62%。

台新投顧副總黃文清指出，大盤從低點上來已反彈了一段，因此會較為震盪，不過短線還有機會再反彈。接下來的法說會，以及美國企業財報表現，都會讓市場稍微「停看聽」，等待這些訊息變化，行情在此會維持震盪整理。

資金持續輪動，黃文清表示，前一波都是電子在漲，接下來到非電族群，今天則轉換到金融類股，反彈大家都有份，因此都會輪流漲。

黃文清認為，目前最恐慌的時候已過，但要回到強力多頭格局，還需要有更好數據搭配，加上疫情要趨緩，預期這時間點不會太快，大約要等到5、6月之後。

ET快訊
高雄水泥車與火車互撞！2駕駛受傷搶救中
大陸電商全面下架動物森友會！遊戲達人「解釋原因」：本來就危險
全台最強人妻「1人掃光全台八大」　酒店系鄉民細曝小姐生態
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

南港拿下泰豐5.47%股權躍居第二大股東　股價翻紅攻漲停

台積電3月營收1135.2億元創歷史高　第一季財測超高標

台積電3月營收1135.2億元、年增42%　創歷史新高

台積電3月營收1135.2億元、年增42%　創歷史新高

台股站穩萬點！雙王重挫、金融股接棒撐盤　指數收漲38點

6萬個公部門打工職缺下周一開放申請　量體溫每月最高領1萬2640元

半導體佈局發威　去年Q4固定資產增購創單季新高

疫情蔓延5成上班族怕工作不保　百貨業、傳產最擔憂

雙北前5名低總價「捷運宅」　中山國小站吸單身、頂客族入住

大立光預告Q2營運下滑　早盤一度跌逾百元、月線失守 　

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

譚德塞嗆川普別把病毒政治化「如果你不想看到更多屍袋」

盜版網pttplay、小鴨影音關了　網頁打開全白：後會有期

美國音樂家創作「他*的待在家」　超洗腦旋律網笑：聽完不出門了

超壯觀！直擊花枝寶寶群聚誕生 網讚：卵像珍珠❤餵食秀好療癒

南港拿下泰豐5.47%股權躍居第二大股東　股價翻紅攻漲停

台積電3月營收1135.2億元創歷史高　第一季財測超高標

台積電3月營收1135.2億元、年增42%　創歷史新高

台積電3月營收1135.2億元、年增42%　創歷史新高

台股站穩萬點！雙王重挫、金融股接棒撐盤　指數收漲38點

6萬個公部門打工職缺下周一開放申請　量體溫每月最高領1萬2640元

半導體佈局發威　去年Q4固定資產增購創單季新高

疫情蔓延5成上班族怕工作不保　百貨業、傳產最擔憂

雙北前5名低總價「捷運宅」　中山國小站吸單身、頂客族入住

大立光預告Q2營運下滑　早盤一度跌逾百元、月線失守 　

仙草大改款？全新Nissan Sentra間諜測試車捕獲

南港拿下泰豐5.47%股權躍居第二大股東　股價翻紅攻漲停

佼亮模型店出任務　黃子佼驚30年老搭檔撞臉XX

車手通緝犯3次冒名演很大　逃不過「人臉辨識」栽了！

餐飲業「毀滅性低潮」　老餐廳推「真空包料理」名菜搶商機

受困黏鼠板領角鴞　漫長494天「Long Stay」養羽調養展翅野放

肥料15日起每包降價20元　蔡英文：供貨足夠勿囤積！

竹山鎮公所準備好了！　執行異地辦公部署、模擬演練

黎智英「頂高麗景」賣2年還在手　房仲曝「不降價」造成滯銷

休旅車防盜系統深夜響不停　吵到民眾睡眠很心慌…求警秒排除

直擊／北市酒店女確診！衛生局衝現場疫調　驚見30便服妹陪50酒客狂歡

財經熱門新聞

國巨加碼回台投資達312億元　徵才1900人

勞保退休金申請後何時入帳？　勞保局一次說清楚

影／元大S＆P原油正2受矚目　專家建議：這些眉角要考慮

加油要快！專家估下周汽油零售價擬上漲0.6元「終止連六降」

立委爆　花旗、凱基申請紓困展延凍結信用卡

國泰金首季大賺229億　暫居金控獲利王

獨／郭台銘近兩周坐鎮鴻海頂埔廠　牽線開發「呼吸器2.0」布局全球防疫產線

去年世界排名　台灣進步1名

疫情蔓延5成上班族怕工作不保　百貨業、傳產最擔憂

OPEC+協議減產千桶還不夠！西德州原油重挫9%...今早續跌逾7%

口罩寄國外申請網站塞爆　國貿局：郵局現場填表也很快

今年最大獎！大樂透頭獎衝4.8億

有勞保才補貼紓困　勞長許銘春：沒勞保的回歸經濟部、文化部協助

6萬個公部門打工職缺下周一開放申請　量體溫每月最高領1萬2640元

更多熱門

相關新聞

大立光早盤一度跌逾百元、月線失守 　

大立光早盤一度跌逾百元、月線失守 　

大立光（3008）罕見於法說會發出第二季展望不佳的警告，今（10）日以3800開出，早盤一度跌110元至3680元，跌破20日均線，隨即跌幅收斂在3715上下，跌85元或2.23%。

鴻海威州廠僱工數達標申請核撥補助款　當地官員：審查需數月

鴻海威州廠僱工數達標申請核撥補助款　當地官員：審查需數月

Fed拉動美股收高！　亞股早盤漲跌互見、韓股抗跌

Fed拉動美股收高！　亞股早盤漲跌互見、韓股抗跌

大立光釋警訊市場觀望　台股開盤小跌14點

大立光釋警訊市場觀望　台股開盤小跌14點

美股道瓊漲285點　台指期開盤卻跌62點...透露多空觀望中

美股道瓊漲285點　台指期開盤卻跌62點...透露多空觀望中

關鍵字：

台股股市股票台積電大立光鴻海

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案379「主婦變紅牌」 　確診女公關的難言之隱曝

確診女公關「穿超辣」出場照瘋傳！網比對驚：是子涵

「台灣人乞求譚德塞原諒」！推特文狂洗…點進傻了

4分鐘嗆爆譚德塞！林薇超狂背景曝光

張雅琴「9分鐘超狂全英文」嗆爆譚德塞！整場金句連發

獨／金芭黎護國舞小姐超慘現況曝

譚德塞罵台灣　日本網友反應曝光

日本妹在台買嘸口罩淚崩　「逆轉結局」登上日媒

譚德塞指控「種族歧視」獲非洲各國力挺

譚德塞自嗨！飆罵完台灣　一天推文32次

留英女孩4分鐘公開信　要求譚德塞道歉

《夫婦世界》金喜愛結婚24年　夫身價6億

人妻懷胎8個月肚裡突然沒動靜　醫生一查驚呆了！

小玉嫌母奶噁心GG了！「廠商硬起來提告」

全台酒店停業　夜店大亨妻不捨「是否不公平」

更多

最夯影音

更多
譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉
林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面