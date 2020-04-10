台股站穩萬點！雙王重挫、金融股接棒撐盤　指數收漲38點

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（10）日狹幅震盪，雖然蘋概三王表現弱勢，但金融、傳產股相對有撐，指數穩守10100點之上，終場收在10157點、上漲38點或0.38%，成交量1212.69億元。

蘋概三王中，台積電（2330）以279.5元作收、下跌1.24%；股王大立光（3008）以3685元作收、下跌3.03%；鴻海（2317）收在73.9元、下跌0.1%。

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各大類股中，傳產股如電機、電器、營建、橡膠等類股漲勢較多；食品、航運、觀光等類股表現疲弱。半導體、光電類股受到雙王走跌影響，類股指數跌幅約在1%左右。

國泰金（2882）財報表現亮眼，股價收盤大漲4.42%，帶動金融類股漲幅超過2.5%，富邦金（2881）收盤也上漲2.62%。

台新投顧副總黃文清指出，大盤從低點上來已反彈了一段，因此會較為震盪，不過短線還有機會再反彈。接下來的法說會，以及美國企業財報表現，都會讓市場稍微「停看聽」，等待這些訊息變化，行情在此會維持震盪整理。

資金持續輪動，黃文清表示，前一波都是電子在漲，接下來到非電族群，今天則轉換到金融類股，反彈大家都有份，因此都會輪流漲。

黃文清認為，目前最恐慌的時候已過，但要回到強力多頭格局，還需要有更好數據搭配，加上疫情要趨緩，預期這時間點不會太快，大約要等到5、6月之後。