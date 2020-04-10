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印度鐵路2萬個車廂改造成臨時病房　167年間首次停止營運

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▲ 「印度鐵路公司」將火車改造成「臨時醫院」 。（圖／翻攝自Indian Railways臉書）

實習記者羅明輝／綜合報導

印度新冠肺炎確診病例持續飆升，目前已超過6700例，228人死亡。在印度宣布全國封城後，當局為了克服醫院沒有足夠病床容納患者的情況，於是委託當地鐵路公司將超過2萬個火車車廂改造成「臨時病房」，專門用來安置各地需要被隔離的病患。

根據CNN報導，印度總理莫迪（Narendra Modi）為了防止疫情擴散，於3月24日宣布全國鎖國3周，鐵路系統也將同時關閉，這讓亞洲歷史最悠久的「印度鐵路公司」（Indian Railways）也迎來167年首次停運。

然而即便鎖國，每天染病的人數依舊高居不下，早已遠遠超過全國醫院所能容納的患者極限。這時，就有政府官員靈機一動，提議將那些停運的火車車廂改裝成「臨時隔離病房」，在「印度鐵路公司」的支持下，展開了火車醫院改造工程。第一批會有5000個車廂病房，預計將在2週內完工，每個車廂最多可以容納16名病患，還包括護理站、看診室、醫療用品儲存間己藥物補給室等。

▲ 車廂可以容納16名病患，還有備有相關醫療用品。（圖／翻攝Piyush Goyal推特）

政府發言人巴賈佩宜（Rajesh Dutt Bajpai）說明，雖然這些車廂已經有點老舊，但是它們的空間很大，機動性也很高，即使鎖國期間也可以迅速移動到其他地方，是能夠及時安置各地患者的最佳選擇。另外，如果有必要的話，他們還能在48小時內改裝更多車廂。

據了解，其實類似的「火車醫院」早在1991年就已經出現，當時印度鐵路公司與印度健康部合作，在國際金融協會（IIF）、國際慈善組織和印度企業的資助下，推出「生命線快車」（Lifeline Express），開往各地為民眾治病。

「生命線快車」配有手術室、治療室、康復病房、藥物儲藏室車和醫務人員宿舍，可以提供民眾各種疾病診斷與治療服務，從白內障，唇裂，聽力障礙、癲癇，到行動不便、整形外科、牙科手術、癌症篩查等一應俱全。「生命線火車」在這29年間，陸續穿越了印度19個省，提供這些醫療不發達的地區、超過100多萬人醫療救助。

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