病患不肯上救護車「跑給醫生追」　居民目睹嚇壞：他是不是確診？

▲病患逃跑的影片，在網路上引發討論。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球大流行引發恐慌，俄羅斯近來便發生有病患不願意上救護車，和醫護人員上演「你追我跑」的誇張畫面，影片在網路上被瘋傳後引來許多揣測，甚至有人擔心，逃脫男子很有可能是拒絕接受隔離的確診病患。

影片中可看到，3名身穿防護衣的醫護人員正準備將一名男子送上救護車，然而對方卻趁機逃脫，讓他們著急地拼命在後面追。宛如電影情節的景象在網路上引發好奇與討論，有網友表示，事件發生在俄羅斯的阿爾札馬斯市(Арзамас)，還有網友指出，逃跑的男子其實是確診病患，因為不想被隔離才會逃跑。

由於影片太受歡迎，阿爾札馬斯市長亞歷山大(Shchelokov Alexander) 8日特別澄清，逃跑男子其實是一名精神疾病患者，由於被懷疑可能感染新冠病毒，醫護人員本來想帶他到另外一家醫院進行檢查，過程中卻發生了網友所拍到的小插曲，目前檢查結果尚未出爐。

Славный город Арзамас, врачи в защитных костюмах играют в догонялки с пациентами с подозрением на "корону".



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►不再眷戀青春，因為我持續擁有。