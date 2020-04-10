川普長子同意承認台灣　推特發文「還有誰跟我一樣」萬人分享

▲川普長子（圖左）對中立場鮮明。（圖／路透社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國總統川普長子小川普（Donald Trump Jr.）今（10）日轉貼專欄作家強生（Benny Johnson）的推文，內容包括新冠肺炎（COVID-19）疫情結束後，美國應立刻承認台灣。小川普寫道，「我同意，誰也是？」

34歲的小川普是總統川普與前妻伊凡娜的長子，事實上，他對於中國立場態度鮮明，還曾指責中方老是推卸責任。強生9日在推特發文，列出6大點美國應立刻執行的事項，他不用新冠肺炎一詞，而是直接寫下「中國病毒死後」（After China Virus dies），美國應馬上著手的任務。這段貼文被小川普轉發在臉書。

強生寫道，度過疫情後，美國應立刻承認台灣、徵收中國商品的關稅來設立病毒救濟基金、將製造業以及藥品生產商遣返回國、給予離開中國的業者稅收優惠、在印度進行投資、利用中國債務進行疫情相關花費。小川普則表示他同意，還問有誰跟他站在同一戰線。

After China Virus dies, US should immediately:



-Recognize Taiwan

- Tariff Chinese goods for Virus Relief Fund

-Repatriate manufacturing & medicine production

-Give tax break to businesses to leave China

-Economically invest in India

-Deduct $ spent on virus from China Debt — Benny (@bennyjohnson) April 9, 2020

小川普的貼文至今吸引4.8萬人按讚、近萬次分享。一名網友留言，「每個國家都該自給自足，擁有所有基本且必要的醫療設備與藥品，其他重要的日常用品也一樣。我們如此依賴一個本質、價值觀與原則都跟我們不同的國家，其實很尷尬。」

I agree. Who is with me? 由 Donald Trump Jr. 發佈於 2020年4月9日 星期四

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