疫情蔓延5成上班族怕工作不保　百貨業、傳產最擔憂

▲百貨販售業的從業人員擔心工作不保比例最高。（圖／記者張一中攝）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎疫情愈趨緊張，不但影響上班族的生活日常，部分上班族連工作日常都受到衝擊，1111人力銀行就針對上班族進行調查，結果顯示，有超過一半(52.6%)的上班族因為疫情蔓延擔心工作不保，主要擔心的原因包括產業前景不明23.9%、公司營運不佳21.8%、減少排班17.1%還有8.8%的上班族已經在放無薪假。

從產業別來進行交叉分析，結果發現百貨販售業的從業人員擔心工作不保的比例最高，其次則是傳產製造業。

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因為疫情加溫，中央流行疫情指揮中心為降低社區感染風險訂出了室外1公尺、室內1.5公尺的「社交距離」，人與人之間的距離拉大，上班族的工作日常也被迫調整，其中最讓上班族感到困擾的包括有辦公室戴口罩不舒服55.4%、減少外食聚餐41.6%、通勤時戴口罩不舒服39.1%、不敢和同事一起用餐28.7%以及被減班/砍工時27.5%。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖分析，隨著病例數增加，民眾不敢出門，讓百貨販售業敵不過疫情成為重災區，從2月份開始業績下滑，特別是仰賴觀光客人潮的百貨業者，因應來客數減少已經開始縮短營業時間，即使是清明四天連假期間，部分觀光景點爆量。

何啟聖說，但百貨販售業受限於密閉空間的特性，平均業績仍然衰退兩成，對從業人員來說人流驟減等於預期收入也會跟著減少，儘管百貨業者以加強數位行銷、力推美食外送來因應，但對現場門市的銷售人員來說門可羅雀壓力非比尋常，對工作穩定性自然大打問號。

何啟聖表示，從財政部3月份出口統計數字來分析，3月份傳產貨品出口因為疫情及產油國減產破局、油價腰斬明顯萎縮，包括礦產品、塑橡膠、化學品、機械及基本金屬等出口衰退幅度都超過一成。可以看出傳產製造業除了受到內需下滑的影響，更容易受到國際產業的景氣連動，在全球面臨貿易量縮水、失業投資減緩的現況下，受到的打擊更為嚴重，讓傳產製造業的從業人員膽顫心驚。