東捷資訊3月營收年增2.92%　受惠雲端行動客服推升營運

▲東捷資訊董事長高尚偉。（圖／東捷資訊提供）

記者姚惠茹／台北報導

東元集團旗下資訊服務商東捷資訊（6697）今（10）日公告3月營收0.59億元，年增2.92%；累計首季營收為4.27億元，較去年同期成長31.97%。主要是韓國爆發的大型群聚感染事件引起各界關注，使東捷資訊產品-「全渠道雲端客服平台」在大環境低迷期間逆勢看漲。

東捷資訊表示，該平台協助企業客服不再受限，硬體分區也可辦公，企業端也能掌握、歸整所有客戶回饋意見，同時更能快速整合現有客服溝通所有管道，滿足人員需採分流機制、異地／居家辦公規畫，目前已獲國際消費性產品大廠等公司陸續採用，帶動整體營收持續逆勢成長。

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東捷資訊指出，公司坐擁物聯網應用技術與產業顧問優勢，並在防疫期間提供各種解決方案協助顧客因應情勢，受疫情影響，企業為降低群聚感染風險，陸續啟動異地上班、遠距開會等應變方式，確保營運能量不中斷，讓視訊會議軟體、雲端整合機制商機大增。

東捷資訊分享，因應需求，東捷資訊協助企業導入「Microsoft Teams」，提供視訊會議落實防疫，並針對業務屬性特殊、需大量交談的企業客服中心，東捷也推出「全渠道雲端客服平台」因應，以往客服受限話機與分析系統等硬體建置，僅能群聚於單一地點作業。

東捷資訊說明，該平台協助客服中心將最重要的紀錄與分析系統全數雲端化，客服操作上不再受場地限制，只要有網路、可通話的裝置即可作業，企業本部能掌握所有客服回應資訊，有效協助企業客服分區辦公。

東捷資訊補充，同時平台具備多渠道整合功能，協助企業整合，包含官網、語音客服、LINE、FB、APP、電子郵件等通路客戶意見資訊，避免客戶因使用不同平台重複溝通，為企業打造全渠道客服中心（Omni-channel Contact Center），有效提升客戶滿意度。

法人分析，東捷資訊能因應企業邁向數位轉型與防疫業務不中斷需求，提供智慧工廠、智慧倉儲、視訊會議等整合性解決方案，並由於現在民眾減少外出，導致上網消費諮詢客服需求不減反升，企業在兼顧防疫與拓展客服中心規模下，採用訂閱制的雲端客服平台機率將大幅提升，預估今年業績將有機會再衝新高。