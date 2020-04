美議員要求譚德塞到國會作證　狂飆WHO「助長中國危害大眾認知」

▲譚德塞面臨一波又一波的輿論。(圖/路透)

記者丁維瑀/綜合報導

世界衛生組織(WHO)近來面臨批評聲浪,對此,美國共和黨籍參議員楊恩(Todd Young)呼籲該組織秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)出席美國會聽證會。世衛並未立即回覆這項請求。

美國媒體Politico報導,楊恩要求譚德塞出席美參議院外交委員會聽證會,藉此說明世衛如何應對新冠肺炎(COVID-19)疫情。代表印第安納州的楊恩認為,中國做出糟糕回應,提供錯誤資訊,他對於世衛的表現感到憤怒。

