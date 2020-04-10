美議員要求譚德塞到國會作證　狂飆WHO「助長中國危害大眾認知」

▲譚德塞面臨一波又一波的輿論。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）近來面臨批評聲浪，對此，美國共和黨籍參議員楊恩（Todd Young）呼籲該組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）出席美國會聽證會。世衛並未立即回覆這項請求。

美國媒體Politico報導，楊恩要求譚德塞出席美參議院外交委員會聽證會，藉此說明世衛如何應對新冠肺炎（COVID-19）疫情。代表印第安納州的楊恩認為，中國做出糟糕回應，提供錯誤資訊，他對於世衛的表現感到憤怒。

Sen. Todd Young is calling on the WHO chief to appear before a Senate Foreign Relations subcommittee to answer questions about the organization’s handling of the coronavirus pandemichttps://t.co/JMOEamGktE — POLITICO (@politico) April 9, 2020

楊恩致函給譚德塞，內容寫道，世衛讚揚中國應對疫情的最初反應，依賴中國政府的數據。他指出，中方系統性的失敗，危害大眾對於COVID-19的認知，「世衛沒有公開且有力對抗此種障礙，反而還助長。」

楊恩呼籲譚德塞錢前來國會作證，了解美國資金未來如何投入給世衛。考量到美國是世衛最大的捐助國，他樂觀相信，譚德塞會答應他的請求。不過世衛並未回覆此事。

川普本周透過記者會表示，美國將考慮停止向世衛發放資金。他後來則稍微改口，強調會再看看狀況。世衛近來面臨抨擊，除了川普表達憤怒，多名共和黨籍參議員也指責該組織在中國疫情方面做得不夠。

佛州參議員史考特（Rick Scott）呼籲國會對世衛進行調查。他也建議美方停止提供資金。同時，亞利桑那州參議員麥薩利（Martha McSally）要求譚德塞下台。

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